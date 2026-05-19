TFF: 'Küme düşmeme gündemimizde değil'

Süper Lig'de küme düşen Kayserispor Kulübü'nün "Binlerce futbolcu, yönetici bahis oynamış! Ligler tescil edilmesin! Küme düşme olmasın" şeklinde talebi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden açıklama geldi.



"KÜME DÜŞMEME DURUMU OLAMAZ!"



TFF yetkilileri, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür." ifadelerini kullandı.



"139 KULÜP, 2 BİNİ AŞKIN YÖNETİCİ!"



Bahis soruşturmasında yeni gelişmelerin olacağını aktaran TFF cephesi "TFF'nin, Spor Bakanlığı'ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaraları 20 Mayıs Çarşamba günü TFF'ye iletilecek.



İsimler Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyi içeriyor. Bahis oynayan kişilere ait işlemler, bahis sitelerinden talep edilerek süreç devam edecek." şeklinde bilgi verdi.



