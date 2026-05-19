TFF: "Küme düşmeme gündemimizde değil"

TFF yetkilileri, "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür." ifadelerini kullandı.

calendar 19 Mayıs 2026 11:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de küme düşen Kayserispor Kulübü'nün "Binlerce futbolcu, yönetici bahis oynamış! Ligler tescil edilmesin! Küme düşme olmasın" şeklinde talebi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden açıklama geldi.

"KÜME DÜŞMEME DURUMU OLAMAZ!"

TFF yetkilileri, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür." ifadelerini kullandı.

"139 KULÜP, 2 BİNİ AŞKIN YÖNETİCİ!"

Bahis soruşturmasında yeni gelişmelerin olacağını aktaran TFF cephesi "TFF'nin, Spor Bakanlığı'ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaraları 20 Mayıs Çarşamba günü TFF'ye iletilecek.

İsimler Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyi içeriyor. Bahis oynayan kişilere ait işlemler, bahis sitelerinden talep edilerek süreç devam edecek." şeklinde bilgi verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
