19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Ligi finali için İstanbul'da

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Ligi finali için İstanbul'a geldi.

calendar 19 Mayıs 2026 17:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Avrupa Ligi'nin finali öncesi bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek gala yemeğine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Aleksander Ceferin'i İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş, karşılamada yer aldı.



Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'da oynanan unutulmaz finallere yakışır bir maç beklediğini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi finali, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
