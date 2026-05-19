UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Ligi finali için İstanbul'da

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Avrupa Ligi'nin finali öncesi bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek gala yemeğine katılmak üzere İstanbul'a geldi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Aleksander Ceferin'i İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş, karşılamada yer aldı.







Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'da oynanan unutulmaz finallere yakışır bir maç beklediğini ifade etti.



UEFA Avrupa Ligi finali, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.



