Wembanyama: 'Shai'in MVP seçilmesi bana tabii ki motivasyon kattı'

San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın sezon MVP'si ödülü almış olmasının kendisine motivasyon kattığı iddiasını kabul etti.



Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander'ın 2025-26 sezonunun MVP ödülünü kaldırdığı geceye damga vurdu. Son derece motive görünen genç yıldız, Batı Konferansı Finalleri 1. maçında ortaya koyduğu tarihi performansla San Antonio Spurs'ü çift uzatmaya giden mücadelede Oklahoma City Thunder karşısında 122-115'lik galibiyete taşıdı.



Wembanyama, maç öncesinde Gilgeous-Alexander'ın NBA MVP ödülünü alışını izledikten sonra aklında yalnızca iki düşünce olduğunu söyledi.



"Öğrenmem gereken hâlâ çok şey var," diyen Fransız yıldız, kısa bir duraksamanın ardından şu ifadeleri kullandı:



"Kariyerimde o [MVP] kupayı birçok kez kazanmak istiyorum."



Batı Konferansı Finalleri'nin ilk maçı öncesinde NBA Komiseri Adam Silver, Michael Jordan Trophy'yi resmi olarak Gilgeous-Alexander'a takdim etti. Thunder süperstarı böylece üst üste ikinci kez MVP seçilme başarısı gösterdi.



Ancak gecenin geri kalanı tamamen Wembanyama'nın şovuna dönüştü.



Mücadele boyunca inanılmaz bir enerjiyle oynayan 22 yaşındaki yıldız, Spurs adına unutulmaz bir performans sergileyerek hem Gilgeous-Alexander'ın özel gecesini gölgede bıraktı hem de seriye damga vurdu.



Normal sezon MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan Wembanyama, maçı tam anlamıyla domine etti. Genç yıldız karşılaşmayı 41 sayı, 24 ribaund, 3 asist ve 3 blokla tamamladı.



Kariyerinin en yüksek süresi olan 49 dakikayı parkede geçiren Wembanyama, sahanın iki tarafında da kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. Fransız uzun, sahadan yüzde 56 isabet oranıyla 14/25 şut atarken, savunmada da Gilgeous-Alexander'ı oldukça zor bir geceye itti. Thunder yıldızı maçı yalnızca 7/23 saha içi isabetiyle tamamladı.



Wembanyama özellikle ilk uzatmanın son bölümünde attığı inanılmaz logo üçlüğüyle maçı son 30 saniyede eşitledi. İkinci uzatma bölümünde ise kontrolü tamamen eline aldı ve tek başına Oklahoma City ekibini 12-7 geride bıraktı.



Spurs başantrenörü Mitch Johnson, Wembanyama'nın MVP töreninden nasıl etkilendiğiyle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:



"O rekabetçi bir oyuncu. Bu yüzden başka bir rekabetçinin hak ettiği ödülü aldığını görmek doğal olarak dikkatini çeker. Eğer rekabetçi biriyseniz ve başka birinin sizin istediğiniz bir ödülü kazandığını görürseniz, bu motivasyona dönüşebilir."



Johnson açıklamalarının devamında şunları söyledi:



"Bunun maçı doğrudan etkilediğini ya da onu diğerlerinden daha fazla motive ettiğini düşünmüyorum. Ancak herkes farklı şeylerden motive olur. Onun adına konuşmak istemem ama rekabetçi biri olarak benim bakış açım bu olurdu."



Ortaya koyduğu dev performansın ardından Wembanyama'nın, serinin ikinci maçına giderken de ligdeki en iyi oyuncunun kendisi olduğunu kanıtlama konusunda son derece motive olduğu düşünülüyor.



