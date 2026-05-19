19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Galatasaray şikayet etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10+4 yabancı kuralı ile ilgili şikayetini dile getirdi.

calendar 19 Mayıs 2026 15:27
Haber: Sporx.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

Galatasaray cephesinin görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yabancı kuralı hakkında şikayette bulunduğu iddia edildi.

Haluk Yürekli'ye göre Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10+4 yabancı kuralı ile ilgili şikayetini iki kere anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu ciddiyetle takip etti ve notlarını aldı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk ligin son haftası oynanan Kasımpaşa maçında yabancı kuralı hakkında şunları söylemişti: "Yabancı kuralı bütün kulüpleri zorlayacak. Özellikle bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan takımları zorlayacak. Genç oyuncu almak istiyoruz ama Şampiyonlar Ligi için hazır genç oyuncular almak istiyorsunuz. Ancak hazır genç oyuncu getirmek kolay değil. Maliyetleri yüksek. Yeni yabancı kuralı takımları maddi olarak da zorlayacak." 






TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
