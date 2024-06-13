Haber Tarihi: 13 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 15:15

Kurban Kesmek Farz mı? Kurban Kesmenin Hükmü Nedir?

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, birçok kişi kurban kesmenin farz olup olmadığını merak ediyor. Peki, kurban kesmek farz mı? Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir? Bu yazıda, kurban kesmenin hükmü hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Kurban Kesmek Farz mı? Kurban Kesmenin Hükmü Nedir?
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Kurban Bayramı'na yaklaşırken, kurban kesmenin farz mı vacip mi olduğu ve kimlere düştüğü merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ışığında bu sorulara cevaplar arayalım.

Kurban Kesmek Farz mı Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vacip bir ibadettir. Diğer üç mezhepte ise kurban kesmek sünnet olarak kabul edilir.

Kurban Kesmek Kimlere Düşer?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergenlik çağına girmiş) ve dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan her Müslümana düşer.

Dinen Zengin Sayılmak Ne Demektir?

Dinen zengin sayılmak için temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan mal varlığının 80.18 gram altın veya bu değerde para ya da eşyaya sahip olmak gerekir.

Kurban Kesmenin Şartları Nelerdir?

Kesenin Müslüman ve akıl sağlığı yerinde olması

Kesenin ergenlik çağına girmiş olması

Kesenin mukim olması (en az 40 gün bir yerde ikamet etmesi)

Kesilecek hayvanın deve, sığır, manda, koyun veya keçi olması

Kurbanlık hayvanın herhangi bir organının eti azaltmayacak şekilde kusursuz olması

Kurbanın belirlenen usuller dahilinde kesilmesi

Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra kurbanlık hayvanların kesilmesi

Kesenin niyet etmesi

Kurban etinin 3 bölüme ayrılması ve 2 bölümünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılması

Kurban Kesmenin Faziletleri

Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak

Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek

Birlik ve beraberliği artırmak

Kanaat duygusunu geliştirmek

Günahlara kefaret olmak

Kurban Bayramı'nda Kesilebilecek Hayvanlar

Kurban Bayramı'nda deve, sığır, manda, koyun ve keçi kesilebilir.

Kurban Kesmenin Zamanı

Kurban Bayramı'nın birinci günü güneş doğduktan sonra, bayramın son günü güneş batana kadar kurban kesilebilir.

Kurban Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurbanlık hayvanın sağlıklı ve kusursuz olması

Kurbanın belirlenen usuller dahilinde kesilmesi

Kurban etinin fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması

Kurban Bayramı'nda Yapılabilecek Diğer İbadetler

Bayram namazı kılmak

Tekbir ve tehlil getirmek

Akraba ve dostları ziyaret etmek

Sadaka vermek

Sonuç

Kurban kesmek, Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için yapılan önemli bir ibadettir. Kurban keserken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına ve kurban kesmenin şartlarına uymak gerekir.
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