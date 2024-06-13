Kurban Kesmek Farz mı? Kurban Kesmenin Hükmü Nedir?

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, kurban kesmenin farz mı vacip mi olduğu ve kimlere düştüğü merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ışığında bu sorulara cevaplar arayalım.
Kurban Kesmek Farz mı Vacip mi?
Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vacip bir ibadettir. Diğer üç mezhepte ise kurban kesmek sünnet olarak kabul edilir.
Kurban Kesmek Kimlere Düşer?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergenlik çağına girmiş) ve dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan her Müslümana düşer.
Dinen Zengin Sayılmak Ne Demektir?
Dinen zengin sayılmak için temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan mal varlığının 80.18 gram altın veya bu değerde para ya da eşyaya sahip olmak gerekir.
Kurban Kesmenin Şartları Nelerdir?
Kesenin Müslüman ve akıl sağlığı yerinde olması
Kesenin ergenlik çağına girmiş olması
Kesenin mukim olması (en az 40 gün bir yerde ikamet etmesi)
Kesilecek hayvanın deve, sığır, manda, koyun veya keçi olması
Kurbanlık hayvanın herhangi bir organının eti azaltmayacak şekilde kusursuz olması
Kurbanın belirlenen usuller dahilinde kesilmesi
Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra kurbanlık hayvanların kesilmesi
Kesenin niyet etmesi
Kurban etinin 3 bölüme ayrılması ve 2 bölümünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılması
Kurban Kesmenin Faziletleri
Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak
Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek
Birlik ve beraberliği artırmak
Kanaat duygusunu geliştirmek
Günahlara kefaret olmak
Kurban Bayramı'nda Kesilebilecek Hayvanlar
Kurban Bayramı'nda deve, sığır, manda, koyun ve keçi kesilebilir.
Kurban Kesmenin Zamanı
Kurban Bayramı'nın birinci günü güneş doğduktan sonra, bayramın son günü güneş batana kadar kurban kesilebilir.
Kurban Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kurbanlık hayvanın sağlıklı ve kusursuz olması
Kurbanın belirlenen usuller dahilinde kesilmesi
Kurban etinin fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması
Kurban Bayramı'nda Yapılabilecek Diğer İbadetler
Bayram namazı kılmak
Tekbir ve tehlil getirmek
Akraba ve dostları ziyaret etmek
Sadaka vermek
Sonuç
Kurban kesmek, Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için yapılan önemli bir ibadettir. Kurban keserken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına ve kurban kesmenin şartlarına uymak gerekir.
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