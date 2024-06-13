Kurban Kesmek Farz mı? Kurban Kesmenin Hükmü Nedir?

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, kurban kesmenin farz mı vacip mi olduğu ve kimlere düştüğü merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ışığında bu sorulara cevaplar arayalım.

Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vacip bir ibadettir. Diğer üç mezhepte ise kurban kesmek sünnet olarak kabul edilir.

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergenlik çağına girmiş) ve dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan her Müslümana düşer.

Dinen zengin sayılmak için temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan mal varlığının 80.18 gram altın veya bu değerde para ya da eşyaya sahip olmak gerekir.

Kesenin Müslüman ve akıl sağlığı yerinde olması



Kesenin ergenlik çağına girmiş olması



Kesenin mukim olması (en az 40 gün bir yerde ikamet etmesi)



Kesilecek hayvanın deve, sığır, manda, koyun veya keçi olması



Kurbanlık hayvanın herhangi bir organının eti azaltmayacak şekilde kusursuz olması



Kurbanın belirlenen usuller dahilinde kesilmesi



Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra kurbanlık hayvanların kesilmesi



Kesenin niyet etmesi



Kurban etinin 3 bölüme ayrılması ve 2 bölümünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılması



Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak



Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek



Birlik ve beraberliği artırmak



Kanaat duygusunu geliştirmek



Günahlara kefaret olmak



Kurban Bayramı'nda deve, sığır, manda, koyun ve keçi kesilebilir.

Kurban Bayramı'nın birinci günü güneş doğduktan sonra, bayramın son günü güneş batana kadar kurban kesilebilir.

Kurbanlık hayvanın sağlıklı ve kusursuz olması



Kurbanın belirlenen usuller dahilinde kesilmesi



Kurban etinin fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması



Bayram namazı kılmak



Tekbir ve tehlil getirmek



Akraba ve dostları ziyaret etmek



Sadaka vermek



Kurban kesmek, Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için yapılan önemli bir ibadettir. Kurban keserken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına ve kurban kesmenin şartlarına uymak gerekir.