Beşiktaş'ta anlaşma: Önder Özen geri dönüyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de yolların ayrılmasının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.
Başkan Serdal Adalı, daha önce Beşiktaş'ta görev alan Önder Özen ile Sportif direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Kısa bir süre içerisinde 56 yaşındaki futbol adamı ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Önder Özen, daha önce 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.
"ASLOLAN BEŞİKTAŞ'TIR"
Öte yandan Önder Özen, Vole'nin Youtube kanalına konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Özen, "Beşiktaş'tan dün akşam saatlerinde bir telefon geldi. Bekleyip göreceğiz. Hayat ne gösterir bilemeyiz. Konuşulur, bir karar çıkar. Aslolan kulüplerdir, şahıslar değil. Özellikle Beşiktaş söz konusu olduğunda benim duygularım yüksektir. Saygım ve minnettarlığım da yüksektir. Aslolan Beşiktaş'tır, gerisi teferruattır." dedi.
