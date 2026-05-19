19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Beşiktaş'ta anlaşma: Önder Özen geri dönüyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın daha önce kulüpte görev alan Önder Özen ile Sportif direktörlük görevi için prensip anlaşması sağladığı öğrenildi. Özen'den konuyla ilgili açıklama da geldi.

calendar 19 Mayıs 2026 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de yolların ayrılmasının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

Başkan Serdal Adalı, daha önce Beşiktaş'ta görev alan Önder Özen ile Sportif direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Kısa bir süre içerisinde 56 yaşındaki futbol adamı ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Önder Özen, daha önce 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.

"ASLOLAN BEŞİKTAŞ'TIR"

Öte yandan Önder Özen, Vole'nin Youtube kanalına konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Özen, "Beşiktaş'tan dün akşam saatlerinde bir telefon geldi. Bekleyip göreceğiz. Hayat ne gösterir bilemeyiz. Konuşulur, bir karar çıkar. Aslolan kulüplerdir, şahıslar değil. Özellikle Beşiktaş söz konusu olduğunda benim duygularım yüksektir. Saygım ve minnettarlığım da yüksektir. Aslolan Beşiktaş'tır, gerisi teferruattır." dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
