Altınordu eski gençleriyle gururlu

2'nci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen iki genç oyuncusunun geçen hafta Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkmasıyla gururlandı.



Futbola başladığı İzmir ekibinde profesyonel olup, A takımda oynamadan 2023'te 700 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan 20 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan, Karadeniz ekibinin evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olduğu son hafta maçında ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi.



Altınordu'da profesyonel olup 2025'te altyapıdan direkt Konyaspor'a transfer olan stoper Ata Yanık (17) da Konya takımının deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenildiği son müsabakada ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşadı. Altınordu tebrik ettiği iki eski oyuncusuna başarı diledi.



