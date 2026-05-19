19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Altınordu eski gençleriyle gururlu

Altınordu altyapısından yetişen iki genç isim, Süper Lig'de ilk kez forma giymenin heyecanını yaşadı. Onuralp Çevikkan ve Ata Yanık'ın ilk maçlarına çıkması, İzmir ekibinde gurur kaynağı oldu.

calendar 19 Mayıs 2026 14:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen iki genç oyuncusunun geçen hafta Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkmasıyla gururlandı.

Futbola başladığı İzmir ekibinde profesyonel olup, A takımda oynamadan 2023'te 700 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan 20 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan, Karadeniz ekibinin evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olduğu son hafta maçında ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi.

Altınordu'da profesyonel olup 2025'te altyapıdan direkt Konyaspor'a transfer olan stoper Ata Yanık (17) da Konya takımının deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenildiği son müsabakada ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşadı. Altınordu tebrik ettiği iki eski oyuncusuna başarı diledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
