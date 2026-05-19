19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Kayserispor'dan TFF'ye dilekçe: "Lig tescil edilmesin"

Kayserispor, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için TFF'ye resmi dilekçe sundu.

calendar 19 Mayıs 2026 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'den düşen Kayserispor, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Kayserispor, açıklamasında Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için TFF'ye resmi dilekçe sunduklarını duyurdu.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

"2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında;

-Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi,
-Haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi.
-Şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması,
-Aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü'nün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur.

Türk futbolunda; Aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez.

Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır.

Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir.

Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
