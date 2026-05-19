İskoçya, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

İskoçya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.



Teknik direktör Steve Clarke, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.



İskoçya, C Grubu'nda Fas, Haiti ve Brezilya ile mücadele edecek.



İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)



Savunma: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)



Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)



Forvet: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).





🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 İskoçya, 2026 Dünya Kupası kadrosunu ünlü aktör Ewan McGregor ile duyurdu.pic.twitter.com/CfHUEBSyP1



— Sporxtv (@sporxtv) May 19, 2026