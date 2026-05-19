19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Samsunspor, Galatasaray'dan iki oyuncuyu istiyor!

Transfer çalışmalarına hız veren Samsunspor, Galatasaray'ın iki savunma oyuncusu Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 19 Mayıs 2026 11:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Galatasaray'dan iki oyuncuyu istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, gözünü Galatasaray'a dikti. Kırmızı-beyazlılar, Sarı-kırmızılı ekibin savunma oyuncuları Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.

GALATASARAY'DAN İKİ OYUNCU

Ajansspor'da yer alan habere göre, Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir konumda yer almak isteyen Samsunspor, transfer piyasasında ses getirecek hamleler için düğmeye bastı.

Karadeniz temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek adına Galatasaray'dan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve sol bek Kazımcan Karataş'ı listesine aldı.

RESMİ TEKLİF YOK AMA...

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'a henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak Samsunspor yönetiminin transfer stratejisini belirlediği ve önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. İki oyuncunun transfer şartlarını masaya yatıracak olan Samsunspor, kısa süre içinde resmi girişimleri başlatmayı planlıyor.

İTALYA'DA KÜME DÜŞTÜ

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson, İtalya Serie A ekibi Verona'ya kiralanmıştı. Danimarkalı savunmacının formasını giydiği Verona, Serie B'ye düştü.

Victor Nelsson, bu sezon İtalyan ekibinde forma giydiği 33 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan RAMS Başakşehir'e kiraık olarak transfer olan Kazımcan Karataş ise 11 maçta forma giydi, 2 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.