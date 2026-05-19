Samsunspor, Galatasaray'dan iki oyuncuyu istiyor!

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, gözünü Galatasaray'a dikti. Kırmızı-beyazlılar, Sarı-kırmızılı ekibin savunma oyuncuları Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.
GALATASARAY'DAN İKİ OYUNCU
Ajansspor'da yer alan habere göre, Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir konumda yer almak isteyen Samsunspor, transfer piyasasında ses getirecek hamleler için düğmeye bastı.
Karadeniz temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek adına Galatasaray'dan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve sol bek Kazımcan Karataş'ı listesine aldı.
RESMİ TEKLİF YOK AMA...
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'a henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak Samsunspor yönetiminin transfer stratejisini belirlediği ve önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. İki oyuncunun transfer şartlarını masaya yatıracak olan Samsunspor, kısa süre içinde resmi girişimleri başlatmayı planlıyor.
İTALYA'DA KÜME DÜŞTÜ
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson, İtalya Serie A ekibi Verona'ya kiralanmıştı. Danimarkalı savunmacının formasını giydiği Verona, Serie B'ye düştü.
Victor Nelsson, bu sezon İtalyan ekibinde forma giydiği 33 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan RAMS Başakşehir'e kiraık olarak transfer olan Kazımcan Karataş ise 11 maçta forma giydi, 2 asist kaydetti.
