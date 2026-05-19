Haber Tarihi: 19 Mayıs 2026 10:46 -
Güncelleme Tarihi:
19 Mayıs 2026 10:46
Bugün (19 Mayıs) kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026
Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın o büyük coşkusu meydanlara taşarken, internetten verdiği siparişi dört gözle bekleyen veya acil bir evrak göndermek için şube yollarına düşmeye hazırlanan milyonların aklındaki o kritik soru gündemin zirvesine oturdu! İade koduyla kargo şubesine gitmek isteyenler ve kurye yolu gözleyenler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bugün 19 Mayıs kargolar açık mı, tatil mi? 19 Mayıs Salı PTT, Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, dağıtım var mı?" sorguları tüketici ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte kapıda bekleyip hayal kırıklığı yaşamamanız için bilmeniz gereken o hayati mesai gerçekleri!
Elinde paketiyle şube yolunu tutmayı planlayan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen kargo şubelerinin kepenkleri bugün açık olacak mı?
19 MAYIS BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, TATİL Mİ? (RESMİ DURUM)Kısa, net ve kapıda boşuna beklemenizi engelleyecek o resmi gerçek: Hayır, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Türkiye genelindeki PTT ve standart özel kargo şirketlerinin şubeleri KAPALIDIR!19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarımıza göre ulusal resmi tatil statüsündedir. Bu devasa tatil gününde bankalar, okullar ve devlet daireleri gibi kargo şirketleri de operasyonlarına bir günlük resmi ara vermektedir.HANGİ İŞLEMLER YAPILAMAYACAK, DAĞITIM OLACAK MI?Bu resmi tatil, kargo operasyonlarının neredeyse tamamını durdurmaktadır. İşte o sarsıcı kısıtlamalar:Şube İşlemleri Yok: Bugün hiçbir kargo şubesinden (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat vb.) paket gönderimi veya iade işlemi yapamazsınız. Kepenkler kapalı olacaktır.PTT Kargo Tamamen Kapalı: Devlet kurumu olan PTT'nin hem posta hem de kargo tarafı bugün kesinlikle hizmet vermemektedir.Dağıtım Yapılmayacak: Yolda olan veya dağıtım şubesine ulaşmış olan kargolarınız bugün kuryeler tarafından adresinize getirilmeyecektir.(İstisna Notu: Sadece e-ticaret sitelerinin kendi özel kurye ağları (örn: Trendyol Express, Hepsijet gibi) bazı bölgelerde esnek mesai veya nöbetçi sistemle sınırlı teslimat yapabilir, ancak genel kargo ağı tamamen durmuştur.)KARGOLAR NE ZAMAN DAĞITIMA ÇIKACAK?Kargo bekleyenlerin ve gönderi yapacakların o derin bir nefes alacağı tarih ise yarın! Resmi tatilin sona ermesinin ardından, Türkiye genelindeki tüm kargo firmaları ve PTT şubeleri 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek ve yığılan paketlerin dağıtımı hızla başlayacaktır.
