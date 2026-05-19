Bugün (19 Mayıs) kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026

Elinde paketiyle şube yolunu tutmayı planlayan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen kargo şubelerinin kepenkleri bugün açık olacak mı?

Kısa, net ve kapıda boşuna beklemenizi engelleyecek o resmi gerçek: Hayır, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Türkiye genelindeki PTT ve standart özel kargo şirketlerinin şubeleri KAPALIDIR!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarımıza göre ulusal resmi tatil statüsündedir. Bu devasa tatil gününde bankalar, okullar ve devlet daireleri gibi kargo şirketleri de operasyonlarına bir günlük resmi ara vermektedir.

Bu resmi tatil, kargo operasyonlarının neredeyse tamamını durdurmaktadır. İşte o sarsıcı kısıtlamalar:

Şube İşlemleri Yok: Bugün hiçbir kargo şubesinden (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat vb.) paket gönderimi veya iade işlemi yapamazsınız. Kepenkler kapalı olacaktır.

PTT Kargo Tamamen Kapalı: Devlet kurumu olan PTT'nin hem posta hem de kargo tarafı bugün kesinlikle hizmet vermemektedir.

Dağıtım Yapılmayacak: Yolda olan veya dağıtım şubesine ulaşmış olan kargolarınız bugün kuryeler tarafından adresinize getirilmeyecektir.

(İstisna Notu: Sadece e-ticaret sitelerinin kendi özel kurye ağları (örn: Trendyol Express, Hepsijet gibi) bazı bölgelerde esnek mesai veya nöbetçi sistemle sınırlı teslimat yapabilir, ancak genel kargo ağı tamamen durmuştur.)

Kargo bekleyenlerin ve gönderi yapacakların o derin bir nefes alacağı tarih ise yarın! Resmi tatilin sona ermesinin ardından, Türkiye genelindeki tüm kargo firmaları ve PTT şubeleri 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek ve yığılan paketlerin dağıtımı hızla başlayacaktır.