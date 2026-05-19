İşte Beşiktaş'ta kart raporu

Beşiktaş'ın Süper Lig'de bu sezonki kart raporu ortaya çıktı. Siyah-beyazlı futbol takımında bu sezon forma giyen 27 oyuncu, toplam 4 kırmızı, 75 de sarı kart gördü. Kaptan Orkun Kökçü, bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, 5 defa da sarı kartla cezalandırıldı.

19 Mayıs 2026 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Beşiktaş'ın en "hırçın" ismi Orkun Kökçü oldu.

Siyah-beyazlı futbol takımında bu sezon ligde forma giyen 27 oyuncu, toplam 4 kırmızı, 75 de sarı kart gördü.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, 5 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Orkun, gördüğü kırmızı kartlar ve sarı kart cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemedi.

Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure ve devre arasında takıma dahil olan Kristjan Asllani de 1'er defa kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu futbolculardan Asllani sarı kart görmezken, Toure ise bu sezon 4 kez sarı kart gördü ve 1 maçı kaçırdı.

Bu üç futbolcuyu takip eden isim ise 9 sarı kart gören Emirhan Topçu oldu. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, hakemlerin kartlarıyla en çok karşılaşan isim olurken 4'er sarı kart gördüğü için 2 müsabakada cezalı duruma düştü.

4 kırmızı kart çıktı

Beşiktaş'ta bu sezon Orkun Kökçü'nün yanı sıra El Bilal Toure ve Kristjan Asllani de kırmızı kartla oyundan ihraç edilen oyuncular oldu.

Siyah-beyazlı takımın söz konusu üç futbolcusu, toplam 4 kırmızı kart gördü.

Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe, El Bilal Toure deplasmanda oynanan Trabzonspor, devre arasında transfer edilen Kristjan Asllani de çıktığı ilk müsabaka olan Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi tamamlayamadı.

75 sarı kart

Beşiktaş'ta bu sezon 26 futbolcu, toplam 75 sarı kart gördü.

Hakemler, siyah-beyazlı ekipte Emirhan Topçu'yu 9, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi 5'şer, Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, El Bilal Toure, Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo'yu 4'er kez sarı kartla cezalandırdı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve devre arasında ayrılan Tammy Abraham 3'er, Kartal Kayra Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Hyeon-gyu Oh ile devre arasında Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz da 2'şer kez sarı kart gördü.

Siyah-beyazlılarda Vaclav Cerny, Milot Rashica, Jota Silva, Junior Olaitan, kadro dışı kalan Necip Uysal, takımdan ayrılan oyuncular Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista'ya da 1'er defa sarı kart çıktı.

Kart tablosu

Süper Lig'in 2025-2026 sezonu müsabakalarında Beşiktaşlı futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:


Futbolcu Maç Sarı kart Kırmızı kart
Orkun Kökçü 30 5 2
El Bilal Toure 22 4 1
Kristjan Asllani 14 - 1
Emirhan Topçu 21 9 -
Wilfred Ndidi 25 5 -
Ersin Destanoğlu 25 4 -
Rıdvan Yılmaz 25 4 -
Tiago Djalo 18 4 -
Felix Uduokhai 15 4 -
Emmanuel Agbadou 13 4 -
Amir Murillo 12 4 -
Cengiz Ünder 26 3 -
Salih Uçan 19 3 -
Tammy Abraham 18 3 -
Gökhan Sazdağı 17 3 -
Mustafa Hekimoğlu 17 2 -
Kartal Kayra Yılmaz 13 2 -
Hyeon-gyu Oh 13 2 -
Demir Ege Tıknaz 10 2 -
Vaclav Cerny 30 1 -
Milot Rashica 25 1 -
Jota Silva 18 1 -
Junior Olaitan 14 1 -
Gabriel Paulista 10 1 -
Mert Günok 8 1 -
Jonas Svensson 5 1 -
Necip Uysal 2 1 -
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
