UEFA Avrupa Ligi'nde 683 milyon euro'luk final

Futbolcu Değeri (Avro) Johan Manzambi 35 milyon Noah Atubolu 20 milyon Yuito Suzuki 18 milyon Philipp Lienhart 12 milyon Patrick Osterhage 12 milyon Philipp Treu 10 milyon Bruno Ogbus 10 milyon Igor Matanovic 10 milyon Maximilian Eggestein 10 milyon Cyriaque Irie 8 milyon Niklas Beste 7 milyon Matthias Ginter 6 milyon Jordy Makengo 6 milyon Derry Scherhant 6 milyon Max Rosenfelder 6 milyon Vincenzo Grifo 5 milyon Lucas Höler 3 milyon Christian Günter 2 milyon Lukas Kübler 1 milyon 500 bin Florian Müller 1 milyon 200 bin Anthony Jung 700 bin Maximilian Philipp 600 bin Nicolas Höfler 500 bin Jannik Huth 400 bin Fabian Rüdlin 250 bin Mateo Zelic 125 bin Daniel-Kofi Kyereh 100 bin Toplam 191 milyon 375 bin

Futbolcu Değeri (Avro) Morgan Rogers 80 milyon Amadou Onana 45 milyon Ezri Konsa 40 milyon Youri Tielemans 35 milyon Ian Maatsen 30 milyon Ollie Watkins 30 milyon Matty Cash 22 milyon Pau Torres 22 milyon Harvey Elliot 22 milyon Jadon Sancho 20 milyon Tammy Abraham 20 milyon Douglas Luiz 20 milyon Emiliano Buendia 18 milyon Leon Bailey 16 milyon Emiliano Martinez 15 milyon Lamare Bogarde 15 milyon John McGinn 15 milyon Lucas Digne 8 milyon Andreas Garcia 7 milyon Victor Lindelöf 6 milyon Tyrone Mings 4 milyon Marco Bizot 2 milyon 500 bin Toplam 492 milyon 500 bin

UEFA Avrupa Ligi finalinde çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin avro olarak dikkati çekiyor.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin avro.İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon avroyla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken, 35 milyon avroluk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi ise Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.