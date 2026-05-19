19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

İngilizler, Avrupa Ligi'nde İspanyolları geçiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde İngilizler ve İspanyollar toplam 19 kez finalde yer aldı. İngiliz ekipleri, Aston Villa'nın oynayacağı finalle İspanyolları geride bırakacak.

calendar 19 Mayıs 2026 13:50
Haber: AA
İngilizler, Avrupa Ligi'nde İspanyolları geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa'nın çarşamba günü karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla sevinç yaşayan ülke İspanya oldu.

1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonrasında da UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda kupayı en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampiyonluk yaşadı. İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi.

İspanyollarla aynı sayıda final oynayan bir başka ülke ise İngiltere oldu. Ada takımları 19 kez finalde yer alırken 10 kez sahadan şampiyon ayrıldı.

İngiliz ekiplerinden Tottenham Hotspur (4), Liverpool (4), Manchester United (3), Chelsea (2), Arsenal (2), Wolverhampton Wanderers, Ipswich Town, Middlesbrough, Fulham finalde kupa için mücadele etti. Tottenham ve Liverpool 3'er şampiyonluk alırken, Chelsea 2 kez finalden zaferle ayrıldı. Ipswich Town ve Manchester United ise 1'er kez finalin kazanan tarafı oldu.

İspanyol ve İngiliz ekiplerini 18 kez finalde yer alan ve 10 kez kupanın zaferini yaşayan İtalyanlar takip etti. Juventus (3), İnter Milan (3), Parma (2), Napoli ve Atalanta, ülkelerine Avrupa'nın en büyük ikinci kupasını taşıdı.

Bu ülkeleri Borussia Mönchengladbach (2), Eintracht Frankfurt (2), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04'ün şampiyonluklarıyla Almanya, Feyenoord (2), PSV Eindhoven ve Ajax ile Hollanda, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan ülkeler sıralamasında takip etti.

İngilizler zirveyi ele geçirecek

Aston Villa'nın Alman ekibi Freiburg ile oynayacağı maç sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla final oynayan takım unvanı İngilizlere geçecek.

İngilizler bu müsabakayla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 20 kez final oynayarak İspanyolların 1 maç önünde yer alacak.

Freiburg ise Almanya'nın final sayısını 16 yapacak.

Fransızların yüzü gülmedi

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

Fransa'nın Bastia ekibi, 1977-78 sezonunun finalinde Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı.

Bordeaux, 1995-1996 sezonunda Almanya'nın Bayern Münih ekibine finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olimpik Marsilya 1998-99 sezonunda İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-04 finalinde İspanya'dan Valencia'ya 2-0 kaybeden Marsilya, 2017-18'de de İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya uzanamadı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:


ÜlkeŞampiyonFinalistToplam
İspanya 14 5 19
İngiltere 10 9 19
İtalya 10 8 18
Almanya 7 8 15
Hollanda 4 3 7
Portekiz 2 5 7
Rusya 2 0 2
İsveç 2 0 2
Belçika 1 2 3
Ukrayna 1 1 2
Türkiye 1 0 1
Fransa 0 5 5
İskoçya 0 4 4
Avusturya 0 1 1
Macaristan 0 1 1
Yugoslavya 0 1 1
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.