19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-0DA
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
0-03'
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-245'
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-044'
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
0-145'

Southampton ihraç edildi; Hull City'nin rakibi değişti!

Championship play-off finalinde yükselen Hull City'nin rakibi olan Southampton, "casusluk" nedeniyle finalden ihraç edildi. Southampton'ın yerine Middlesbrough finalde oynayacak.

19 Mayıs 2026 20:51 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 21:45
Haber: Sporx.com
Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynatılacağının planlandığı belirtilirken, başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı vurgulandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
