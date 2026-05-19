Gilgeous-Alexander, sorumluluğu üstlendi: 'Yetersizdim...'

Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, Batı Konferansı Finalleri'nde San Antonio Spurs karşısında alınan 122-115'lik çift uzatma mağlubiyetinin ardından performansının yeterli olmadığını kabul etti ve özellikle bu seviyedeki bir rakibe karşı daha iyi oynaması gerektiğini söyledi.



Thunder yıldızı, maç sonrası yaptığı açıklamada sorumluluktan kaçmadı.



"Evet, kaliteli bir rakip. Bunun çok sert bir mücadele olacağını biliyorduk. Daha iyi olmak zorundayız. Özellikle benim daha iyi oynamam gerekiyor, özellikle de bu seviyedeki bir takıma karşı," diyen Gilgeous-Alexander, "Bundan daha fazlası yok," ifadelerini kullandı.



Karşılaşmayı 24 sayı ve 12 asistle tamamlayan yıldız oyuncu, maçın ilk anlarından itibaren Spurs savunmasının oyunun tonunu belirlediğini söyledi.



"Tam olarak beklediğim gibiydi. Çok hızlılar. Çok tempolu oynuyorlar. Maçtan beklediğim şey tam olarak buydu. Sahada daha iyi olmamız gerekiyor."



Spurs savunmasının özellikle onun potaya penetre yollarını kapatmaya çalıştığını belirten SGA, bu durumun ritmini bulmasını zorlaştırdığını söyledi.



"Savunmanın bana verdiğini almaya çalışıyorum," diyen yıldız guard şu ifadeleri kullandı:



"Maçın başlarında yardım savunmaları çok daha yoğundu ve ben de daha fazla boş şutör bulmaya çalıştım. Sonrasında maç ilerledikçe biraz gevşediler ve boşlukları bulabildim. O boşlukları yakaladığımda daha iyi değerlendirmem gerekiyor."



Karşılaşma ilerledikçe daha fazla alan bulmaya başladığını söyleyen Gilgeous-Alexander, buna rağmen fırsatları tam anlamıyla değerlendiremediğini kabul etti.



"Açıkçası savunmalarında biraz gevşediler gibi hissettim.



Ve oyunun ihtiyacının agresif olmak, boyalı alana gitmek ve oyun kurmak olduğunu düşündüm. Ama bireysel olarak bu gece yeterince doğru oyunu yapamadım."



Serinin henüz çok başında olduklarını vurgulayan Thunder yıldızı, takım olarak maç maç gelişmeleri gerektiğini söyledi.



"Her maçta daha iyi olmak zorundayız. Kazandığımız maçlardan da kaybettiğimiz maçlardan da ders çıkarmamız gerekiyor. Bu gece mağlubiyet aldık ve bundan öğrenip gelişmeliyiz. Önceki iki seride de ilk maçı kaybetmiştik ve sonrasında toparlanmayı başarmıştık. Bu seride de şansımızı sürdürmek istiyorsak aynısını yapmak zorundayız."



Kariyerinin ilk playoff yenilgileriyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Gilgeous-Alexander, özellikle Golden State Warriors dönemindeki mağlubiyetlerin kendisini tanımlamadığını söyledi.



"Açıkçası ilk yenilgimi bile tam hatırlamıyorum. Steph ve KD'li Golden State'e karşıydı ama nasıl geçtiğini dürüst olmak gerekirse çok hatırlamıyorum. O zamandan beri çok değiştim."



Serinin 2. maçı çarşamba gecesi Oklahoma City'de oynanacak.



