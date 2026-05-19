Arthur Atta için transfer yanıtı

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu haberleri çıkan orta saha oyuncuları Arthur Atta'yı uzun süre takımda tutmak istediklerini söyledi.

19 Mayıs 2026 16:10
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, orta saha oyuncuları Arthur Atta'nın geleceğine dair konuştu.

İnler, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaptığı açıklamada, "Atta çok büyük başarılara imza atabilir, geçen yıla kıyasla büyük bir gelişme kaydetti." dedi.

"UMARIM KALIR ANCAK..."

Atta'yı uzun süre takımda tutmak istediklerini söyleyen Gökhan İnler, "Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak transfer piyasasının artık benim zamanımdaki gibi olmadığını biliyoruz, artık çok daha hızlı işliyor. O burada mutlu ancak geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, onun aklının burada olduğu." diye konuştu.

GALATASARAY VE NAPOLI

Hakkında Galatasaray haberleri de çıkan Arthur Atta için Napoli de gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Udinese'de bu sezon 33 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Udinese ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arthur Atta'nın, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
