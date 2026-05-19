19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Aziz Yıldırım, taraftarlarla bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği ziyaretinde taraftarlarla bir araya geldi.

calendar 19 Mayıs 2026 17:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım, taraftarlarla bir araya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Spor Kulübünde haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti.


Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu eşlik etti.

Dernek başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım, ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

Aziz Yıldırım, buradaki ziyaretinin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı.  


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.