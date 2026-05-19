19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-176'
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Manchester City yıkıldı, Arsenal 22 yıl sonra şampiyon!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı ve ligin bitimine bir hafta kala City'nin 4 puan önündeki Arsenal, şampiyonluğunu ilan etti.

19 Mayıs 2026 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 23:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede, 1-1  berabere bitti.

Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Eli Junior Kroupi kaydetti.

Manchester City'ye beraberliği getiren golü ise 90+5'te Haaland kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ligin bitime bir maç kala 78 puanlı Manchester City, 82 puanı olan lider Arsenal'in 4 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı.

ARSENAL, 22 YIL SONRA ŞAMPİYON!

Böylece Mikel Arteta'nın öğrencileri tam 22 yıl sonra matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

EN SON 2003-2004'TE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Arsenal, İngiltere Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşamıştı.

Efsane teknik direktör Arsene Wenger yönetimindeki Topçular, o sezonu hiç mağlubiyet almadan tamamladı.

38 maçta 26 galibiyet ve 12 beraberlik alarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
