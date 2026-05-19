Manchester City yıkıldı, Arsenal 22 yıl sonra şampiyon!

✨ Junior Kroupi, nefis golle Bournemouth'u 1-0 öne geçirdi!



👀Manchester City maçı kazanamazsa Arsenal şampiyonluğunu ilan edecek. pic.twitter.com/8hik74rol2



— Sporx (@sporx) May 19, 2026

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi.Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede, 1-1 berabere bitti.Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikadakaydetti.Manchester City'ye beraberliği getiren golü ise 90+5'te Haaland kaydetti.Bu sonuçla birlikte ligin bitime bir maç kala 78 puanlı Manchester City, 82 puanı olan lider Arsenal'in 4 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı.Böylece Mikel Arteta'nın öğrencileri tam 22 yıl sonra matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.Arsenal, İngiltere Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşamıştı.Efsane teknik direktör Arsene Wenger yönetimindeki Topçular, o sezonu hiç mağlubiyet almadan tamamladı.38 maçta 26 galibiyet ve 12 beraberlik alarak şampiyonluğa ulaşmıştı.