19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Chelsea kazandı; Tottenham kendini ateşe attı!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea sahasında Tottenham'ı 2-1 yendi. Öte yandan Spurs bu mağlubiyetle ligde kalmayı garantileme fırsatını tepti.

20 Mayıs 2026 00:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 00:53
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Tottenham'ı ağırladı.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı Chelsea 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekip 18. dakikada Enzo Fernandez'in kaydettiği golle öne geçti. 67. dakikada Andrey Santos farkı ikiye çıkardı.

Tottenham'ın tek golü ise 74'te Richarlison'dan geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Chelsea bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti. Sezonu yardımcı antrenör Calum McFarlane yönetiminde tamamlayacak olan Chelsea, son maçında deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak.

Ligde kalmak için büyük mücadele veren Tottenham 37. haftayı puansız kapattı. De Zerbi'nin öğrencileri bu mücadeleyi kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecekti. 38 puandaki Spurs son haftadaki kritik maçında Everton'ı konuk edecek.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligde kalmayı garantilemek için sezonun son haftasında evinde Everton'ı yenmek zorunda. Tottenham şu anda, evinde Leeds'i ağırlayacak olan West Ham'ın sadece iki puan önünde bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
