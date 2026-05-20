Chelsea kazandı; Tottenham kendini ateşe attı!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Tottenham'ı ağırladı.



Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı Chelsea 2-1 kazandı.



Ev sahibi ekip 18. dakikada Enzo Fernandez'in kaydettiği golle öne geçti. 67. dakikada Andrey Santos farkı ikiye çıkardı.



Tottenham'ın tek golü ise 74'te Richarlison'dan geldi.



Karşılaşmayı 2-1 kazanan Chelsea bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti. Sezonu yardımcı antrenör Calum McFarlane yönetiminde tamamlayacak olan Chelsea, son maçında deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak.



Ligde kalmak için büyük mücadele veren Tottenham 37. haftayı puansız kapattı. De Zerbi'nin öğrencileri bu mücadeleyi kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecekti. 38 puandaki Spurs son haftadaki kritik maçında Everton'ı konuk edecek.



Tottenham şu anda, evinde Leeds'i ağırlayacak olan West Ham'ın sadece iki puan önünde bulunuyor.




