19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.

calendar 19 Mayıs 2026 22:15 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 02:59
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
 Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te İstanbul'da bir otelde toplanacak.

Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel karşılaşma, eylül ve ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern Münih)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford FC), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor), Livan Burcu (Union Berlin), Başar Önal (NEC Nijmegen), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
