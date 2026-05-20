Beşiktaş'ta Ernesto Valverde sesleri!

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası birçok hoca ile ilgilenen Beşiktaş'ın, Ernesto Valverde'ye de çok sıcak baktığı ifade edildi.

20 Mayıs 2026 09:48
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la vedalaşan Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın başına kariyerli bir yabancı teknik direktör getirmeyi planlıyor.

Şenol Güneş'e kapıyı kapatan Adalı'nın yabancı teknik adama daha sıcak baktığı öğrenildi.

VALVERDE'YE SICAK BAKIYOR

Dünyaca ünlü birçok hoca ile ilgilenen siyah-beyazlıların, Ernesto Valverde'ye de çok sıcak baktığı ifade edildi.

İspanyol futbolunun en önde gelen isimlerinden olan 62 yaşındaki Valverde dört sezon çalıştırdığı Athletic Bilbao ile yollarını ayırdı. Boşta olan Valverde daha önce Barcelona, Valencia, Olympiakos, Villarreal ve Espanyol'da görev yapmıştı.

Athletic Bilbao ile 2023-24 sezonunda İspanya Kupası'nı kazanan Ernesto Valverde, Barcelona döneminde 4 kupa kaldırdı. Barça'yı 2017-18 ve 2018- 19'da La Liga şampiyonu yapan Valverde birer kez de İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

TEKLİF YAPILACAK

Başkan Serdal Adalı'nın Oliver Glasner, Dino Topmöller ve Razvan Lucescu gibi yabancı hocaların yanı sıra Ernesto Valverde'ye de teklif yapacağı ifade edildi. Glasner, Topmöller ve Valverde'nin bu aşamada eşit şansa sahip oldukları, PAOK'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Razvan Lucescu ile anlaşma sağlanmasının ise zor olduğu belirtildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
