Beşiktaş'ta Ernesto Valverde sesleri!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la vedalaşan Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın başına kariyerli bir yabancı teknik direktör getirmeyi planlıyor.
Şenol Güneş'e kapıyı kapatan Adalı'nın yabancı teknik adama daha sıcak baktığı öğrenildi.
VALVERDE'YE SICAK BAKIYOR
Dünyaca ünlü birçok hoca ile ilgilenen siyah-beyazlıların, Ernesto Valverde'ye de çok sıcak baktığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELEN TÜM TEKNİK DİREKTÖRLER İÇİN TIKLAYIN!
İspanyol futbolunun en önde gelen isimlerinden olan 62 yaşındaki Valverde dört sezon çalıştırdığı Athletic Bilbao ile yollarını ayırdı. Boşta olan Valverde daha önce Barcelona, Valencia, Olympiakos, Villarreal ve Espanyol'da görev yapmıştı.
Athletic Bilbao ile 2023-24 sezonunda İspanya Kupası'nı kazanan Ernesto Valverde, Barcelona döneminde 4 kupa kaldırdı. Barça'yı 2017-18 ve 2018- 19'da La Liga şampiyonu yapan Valverde birer kez de İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.
TEKLİF YAPILACAK
Başkan Serdal Adalı'nın Oliver Glasner, Dino Topmöller ve Razvan Lucescu gibi yabancı hocaların yanı sıra Ernesto Valverde'ye de teklif yapacağı ifade edildi. Glasner, Topmöller ve Valverde'nin bu aşamada eşit şansa sahip oldukları, PAOK'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Razvan Lucescu ile anlaşma sağlanmasının ise zor olduğu belirtildi.
Şenol Güneş'e kapıyı kapatan Adalı'nın yabancı teknik adama daha sıcak baktığı öğrenildi.
VALVERDE'YE SICAK BAKIYOR
Dünyaca ünlü birçok hoca ile ilgilenen siyah-beyazlıların, Ernesto Valverde'ye de çok sıcak baktığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELEN TÜM TEKNİK DİREKTÖRLER İÇİN TIKLAYIN!
İspanyol futbolunun en önde gelen isimlerinden olan 62 yaşındaki Valverde dört sezon çalıştırdığı Athletic Bilbao ile yollarını ayırdı. Boşta olan Valverde daha önce Barcelona, Valencia, Olympiakos, Villarreal ve Espanyol'da görev yapmıştı.
Athletic Bilbao ile 2023-24 sezonunda İspanya Kupası'nı kazanan Ernesto Valverde, Barcelona döneminde 4 kupa kaldırdı. Barça'yı 2017-18 ve 2018- 19'da La Liga şampiyonu yapan Valverde birer kez de İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.
TEKLİF YAPILACAK
Başkan Serdal Adalı'nın Oliver Glasner, Dino Topmöller ve Razvan Lucescu gibi yabancı hocaların yanı sıra Ernesto Valverde'ye de teklif yapacağı ifade edildi. Glasner, Topmöller ve Valverde'nin bu aşamada eşit şansa sahip oldukları, PAOK'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Razvan Lucescu ile anlaşma sağlanmasının ise zor olduğu belirtildi.