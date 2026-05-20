20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Okan Buruk: "Galatasaray'a gel Vedat"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi Vedat Muriqi'yi aradı, "Galatasaray'a gel" dedi.

20 Mayıs 2026 09:01
Haber: Sözcü
Mauro Icardi ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Galatasaray diğer taraftan da alternatif isimler için nabız yokluyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi: Vedat Muriqi...

Mallorca formasıyla harika bir sezon geçiren Kosovalı yıldız, Okan Buruk'un gözdesi.

RİZESPOR'DAN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Tecrübeli hoca, Rizespor'da birlikte çalıştığı 32 yaşındaki eski öğrencisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Kariyerinde Fenerbahçe, Lazio ve Mallorca formaları giyen Vedat'ın, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

2018-2019'da Buruk'un çalıştırdığı Rize'de 30 maçta 16 gol ve 7 asistle oynayan Muriqi, Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

KYLIAN MBAPPE'Yİ TAKİPTE

Küme düşme hattındaki Mallorca'da tarihi bir sezon geçiren Vedat Muriqi 36 maçta 22 gol attı. 24 gollü Kylian Mbappe'nin ardından krallık yarışında ikinci sırada. Mallorca son hafta Oviedo'yu yenerse üstündeki rakiplerinin kaybına göre ligde kalabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
