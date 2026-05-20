19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Fenerbahçe'de Edson Alvarez kararı

Fenerbahçe, sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez için opsiyon kararını verdi.

calendar 20 Mayıs 2026 08:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Edson Alvarez kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili karar netleşti.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Alvarez ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncuya gelecek sezon takımda devam etmeyeceğinin iletildiği belirtildi.

MEKSİKA MİLLİ TAKIMI'NA KATILDI

Alvarez'in, Fenerbahçe'den ayrılmadan önce kulüpten izin aldığı ve 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı'na katıldığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI WEST HAM

Meksikalı orta saha oyuncusunun Dünya Kupası'nın ardından bonservisinin bulunduğu West Ham United'a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz ekibinin de Alvarez'i gelecek sezon planlamasında düşünmediği öne sürüldü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.