Fenerbahçe'de Edson Alvarez kararı

Süper Lig'de yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Fenerbahçe'de sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili karar netleşti.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Alvarez ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncuya gelecek sezon takımda devam etmeyeceğinin iletildiği belirtildi.
MEKSİKA MİLLİ TAKIMI'NA KATILDI
Alvarez'in, Fenerbahçe'den ayrılmadan önce kulüpten izin aldığı ve 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı'na katıldığı kaydedildi.
DÜNYA KUPASI SONRASI WEST HAM
Meksikalı orta saha oyuncusunun Dünya Kupası'nın ardından bonservisinin bulunduğu West Ham United'a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz ekibinin de Alvarez'i gelecek sezon planlamasında düşünmediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili karar netleşti.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Alvarez ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncuya gelecek sezon takımda devam etmeyeceğinin iletildiği belirtildi.
MEKSİKA MİLLİ TAKIMI'NA KATILDI
Alvarez'in, Fenerbahçe'den ayrılmadan önce kulüpten izin aldığı ve 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı'na katıldığı kaydedildi.
DÜNYA KUPASI SONRASI WEST HAM
Meksikalı orta saha oyuncusunun Dünya Kupası'nın ardından bonservisinin bulunduğu West Ham United'a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz ekibinin de Alvarez'i gelecek sezon planlamasında düşünmediği öne sürüldü.