Galatasaray'dan Noa Lang için yeni strateji

Napoli'den kiralanan Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı kesinleşti.
Kiralık sözleşmesi sona eren ve takımına dönen Hollandalı futbolcu için yeni formül belirlendi.
"Bekle ve gör" politikası uygulayacak olan Sarı-Kırmızılılar, Lang'ı bir kez daha kiralamak ve opsiyon bedelini bu defa çok düşük seviyede tutmak istiyor.
Lang da kariyerine Galatasaray'da devam etmeye son derece sıcak yaklaşıyor.
GALATASARAY FORMASIYLA 19 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.
Kiralık sözleşmesi sona eren ve takımına dönen Hollandalı futbolcu için yeni formül belirlendi.
"Bekle ve gör" politikası uygulayacak olan Sarı-Kırmızılılar, Lang'ı bir kez daha kiralamak ve opsiyon bedelini bu defa çok düşük seviyede tutmak istiyor.
Lang da kariyerine Galatasaray'da devam etmeye son derece sıcak yaklaşıyor.
GALATASARAY FORMASIYLA 19 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.