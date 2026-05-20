20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Galatasaray'dan Noa Lang için yeni strateji

Galatasaray, 30 milyon Euro bonservis ödemek istemediği Noa Lang'ı tekrar kiralamak istiyor.

20 Mayıs 2026 11:01
Napoli'den kiralanan Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı kesinleşti.

Kiralık sözleşmesi sona eren ve takımına dönen Hollandalı futbolcu için yeni formül belirlendi.

"Bekle ve gör" politikası uygulayacak olan Sarı-Kırmızılılar, Lang'ı bir kez daha kiralamak ve opsiyon bedelini bu defa çok düşük seviyede tutmak istiyor.

Lang da kariyerine Galatasaray'da devam etmeye son derece sıcak yaklaşıyor.

GALATASARAY FORMASIYLA 19 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
