Mavericks'te Jason Kidd dönemi sona erdi

Jason Kidd ile Dallas Mavericks karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Kidd'in sözleşmesinde dört yıl ve yaklaşık 40 milyon dolar kalmış olmasına rağmen ayrılık kararı alındı.



Bu gelişme, Mavericks'in birkaç ay önce genel menajer Nico Harrison ile yollarını ayırmasının ardından geldi. Dallas yönetimi yaz döneminde basketbol operasyonlarının başına Masai Ujiri'yi getirirken, genel menajerlik görevine ise Mike Schmitz atanmıştı.



Kidd, 2021-22 sezonu öncesinde takımın başına geçmiş ve Luka Doncic liderliğindeki kadroyla Mavericks'i Batı Konferansı finallerine taşımıştı. Dallas, 2023 yılında playoff dışı kalırken, 2024 sezonunda ise NBA Finalleri'ne yükselmeyi başarmıştı.



Franchise'ın yön değiştirdiği en kritik an ise Şubat 2025'te yaşandı. Nico Harrison'ın, Doncic'i Los Angeles Lakers'a gönderip karşılığında Anthony Davis'i aldığı takas, organizasyonun geleceğini tamamen değiştirdi.



Masai Ujiri'nin artık kadroyu Cooper Flagg etrafında yeniden şekillendirmesi ve kendi başantrenörünü seçmesi bekleniyor.



Ujiri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Jason Kidd, hem Hall of Fame seviyesindeki oyunculuk kariyeriyle hem de Mavericks'i yeniden NBA Finalleri'ne taşıyan başantrenör olarak organizasyona büyük katkı sağladı. Liderliği, profesyonelliği ve takıma bağlılığı için minnettarız. Buradaki kısa süremde onun inşa ettiği yapıya büyük saygı duydum. Her zaman Mavericks ailesinin önemli bir parçası olacak."



Dallas Mavericks böylece şu anda başantrenör arayan takımlar listesine katıldı. Chicago Bulls, Orlando Magic ve Portland Trail Blazers da yeni koç arayışında bulunan ekipler arasında yer alıyor.



Ujiri ayrıca organizasyonun yeni bir döneme girdiğini vurguladı:



"Basketbol operasyonlarımızın geleceğini değerlendirirken takım için yeni bir yönün doğru zaman olduğuna inanıyoruz. Bu organizasyon için beklentilerimiz çok yüksek. Sürekli şampiyonluk yarışında olacak bir yapı kurma sorumluluğumuz var."



Öte yandan ESPN'in haberine göre Kidd, Harrison'ın görevden alınmasının ardından basketbol operasyonları başkanlığı için terfi almak istedi. Ancak kulüp sahibi Patrick Dumont, Kidd'in bu rol için değerlendirilmeyeceğini kendisine bildirdi.



