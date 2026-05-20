Rudy Gobert'in Timberwolves'taki geleceği belirsizliğe girdi

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'in takım içindeki uzun vadeli geleceği sorgulanmaya başladı.



İlk turda Nikola Jokic ve Denver Nuggets'ı altı maçta geçen Timberwolves, Batı Konferansı yarı finallerinde San Antonio Spurs karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.



Üst üste iki yıl konferans finallerine ulaşan Minnesota için bu yaz dönemi büyük önem taşıyor. Takımın artık "o son eşiği" nasıl aşacağı merak konusu olmuş durumda.



NBA içinden Jake Fischer, Gobert'in takımın uzun vadeli çekirdeğinde yer alıp almayacağı konusunda organizasyon içinde soru işaretleri oluşmaya başladığını belirtti.



"Gobert normal sezonda Minnesota'ya yıllardır çok maç kazandıran, savunma seviyesini yukarı taşıyan bir oyuncu. Jokic serisinde iyi iş çıkardı ama hücumdaki eksiklikleri yeniden ortaya çıktı. Minnesota'da artık Gobert'in uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda bazı sorular oluşmaya başladı."



33 yaşındaki Fransız yıldızın kontratında iki yıl daha bulunuyor. Ayrıca 2027-28 sezonu için 38 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu yer alıyor.



Dört kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan Gobert, 2022'deki büyük takas sonrası Timberwolves'un yeniden zirve yarışına girmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak Jokic karşısındaki etkili savunmasına rağmen Victor Wembanyama karşısında ciddi zorluk yaşadı.



Batı yarı final serisinde altı maçta yalnızca 8.0 ribaund, 6.7 sayı ve 1.7 asist ortalamaları yakalayan Gobert, saha içinden yüzde 45.5 isabetle oynadı.



Minnesota'nın yaz dönemindeki planlamasında Gobert'in geleceği yakından takip edilecek başlıklardan biri olacak.



