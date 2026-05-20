20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Rudy Gobert'in Timberwolves'taki geleceği belirsizliğe girdi

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'in takım içindeki uzun vadeli geleceği sorgulanmaya başladı.

20 Mayıs 2026 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İlk turda Nikola Jokic ve Denver Nuggets'ı altı maçta geçen Timberwolves, Batı Konferansı yarı finallerinde San Antonio Spurs karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Üst üste iki yıl konferans finallerine ulaşan Minnesota için bu yaz dönemi büyük önem taşıyor. Takımın artık "o son eşiği" nasıl aşacağı merak konusu olmuş durumda.

NBA içinden Jake Fischer, Gobert'in takımın uzun vadeli çekirdeğinde yer alıp almayacağı konusunda organizasyon içinde soru işaretleri oluşmaya başladığını belirtti.

"Gobert normal sezonda Minnesota'ya yıllardır çok maç kazandıran, savunma seviyesini yukarı taşıyan bir oyuncu. Jokic serisinde iyi iş çıkardı ama hücumdaki eksiklikleri yeniden ortaya çıktı. Minnesota'da artık Gobert'in uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda bazı sorular oluşmaya başladı."

33 yaşındaki Fransız yıldızın kontratında iki yıl daha bulunuyor. Ayrıca 2027-28 sezonu için 38 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu yer alıyor.

Dört kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan Gobert, 2022'deki büyük takas sonrası Timberwolves'un yeniden zirve yarışına girmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak Jokic karşısındaki etkili savunmasına rağmen Victor Wembanyama karşısında ciddi zorluk yaşadı.

Batı yarı final serisinde altı maçta yalnızca 8.0 ribaund, 6.7 sayı ve 1.7 asist ortalamaları yakalayan Gobert, saha içinden yüzde 45.5 isabetle oynadı.

Minnesota'nın yaz dönemindeki planlamasında Gobert'in geleceği yakından takip edilecek başlıklardan biri olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
