Dursun Özbek'in Icardi stratejisi: Sneijder

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk döneminde (2015-2017) sportif açıdan başarısız olurken, transfer süreçlerinde camianın beklentilerini karşılayamamıştı.
Wesley Sneijder henüz takımdayken 10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi ve Sneijder'le yolların ayrılma şekli, Özbek'e Ocak 2018'de kaybettiği seçimde eksi olarak yazmıştı.
MENAJERİ PINO ÇAĞRILDI
Dursun Özbek ikinci döneminde üst üste 4 şampiyonlukla hem sportif açıdan çok başarılı oldu hem de yıldız transferleriyle camiasını mutlu etti.
Sneijder'de yaşananlardan ders alan Özbek, Mauro Icardi sürecini dikkatli şekilde yönetiyor. Şampiyonluk kutlamaları biter bitmez Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino İstanbul'a çağrıldı.
ANLAŞMA OLMADI
Icardi'ye 1 yıllık yeni sözleşme teklifi sunulurken, 10 milyon Euro'luk ücretinde yüzde 50'den fazla indirime gidildi.
Sabah'tan Murat Özbostan'ın haberine göre; Dursun Özbek ile İcardi'nin menajeri Pino pazartesi günü masaya oturdu ve kartlar açıldı.. Galatasaray 5.5 milyon Euro'luk bir bonus paketi sundu. Anlaşma olmadı..
