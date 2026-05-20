20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Dursun Özbek'in Icardi stratejisi: Sneijder

Sneijder'in aksine Icardi'yi zorla gönderen başkan olmak istemeyen Dursun Özbek, olası krizi önledi ve topu 33 yaşındaki yıldız oyuncuya attı.

calendar 20 Mayıs 2026 10:36 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 10:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'in Icardi stratejisi: Sneijder
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk döneminde (2015-2017) sportif açıdan başarısız olurken, transfer süreçlerinde camianın beklentilerini karşılayamamıştı.

Wesley Sneijder henüz takımdayken 10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi ve Sneijder'le yolların ayrılma şekli, Özbek'e Ocak 2018'de kaybettiği seçimde eksi olarak yazmıştı.

MENAJERİ PINO ÇAĞRILDI

Dursun Özbek ikinci döneminde üst üste 4 şampiyonlukla hem sportif açıdan çok başarılı oldu hem de yıldız transferleriyle camiasını mutlu etti.

Sneijder'de yaşananlardan ders alan Özbek, Mauro Icardi sürecini dikkatli şekilde yönetiyor. Şampiyonluk kutlamaları biter bitmez Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino İstanbul'a çağrıldı.

ANLAŞMA OLMADI

Icardi'ye 1 yıllık yeni sözleşme teklifi sunulurken, 10 milyon Euro'luk ücretinde yüzde 50'den fazla indirime gidildi.

Sabah'tan Murat Özbostan'ın haberine göre; Dursun Özbek ile İcardi'nin menajeri Pino pazartesi günü masaya oturdu ve kartlar açıldı.. Galatasaray 5.5 milyon Euro'luk bir bonus paketi sundu. Anlaşma olmadı..

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.