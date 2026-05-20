20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Fenerbahçe için Jan Oblak iddiası

12 yıllık kariyerin ardından Atletico Madrid'den ayrılacak Slovenyalı kaleci Jan Oblak, Fenerbahçe'ye yazıldı.

calendar 20 Mayıs 2026 10:31
Fotoğraf: AA
Süper Lig'de sezonun son virajında yaptığı hatalarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ederson'un Fenerbahçe'ye vedası gündemdeki yerini koruyor.

EDERSON'UN YERİNE OBLAK

Hem Fenerbahçe'nin hem de Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, sarı-lacivertliler için İspanyol basınından flaş bir haber geçildi. Buna göre Fenerbahçe'de başkan adaylarının kaleye en önemli adayı Jan Oblak.

OBLAK'IN MALİYETİ VE ATLETI'NİN KARARI

Bayern Münih ve Inter'in de Jan Oblak'ın peşinde olduğu ancak bu iki kulübün, Sloven eldivenin 10 milyon euroluk net ücretini karşılamaktan uzak olduğu aktarıldı.

Yeniden yapılanmaya gidecek olan Atletico Madrid'in, Griezmann'ın ardından Koke'yle birlikte Oblak'a da veda etmeye hazırlandığının altı çizildi.

"FENERBAHÇE'DE FORMA GİYEBİLİR"

Atletico'nun ikinci kaptanı olan, 6 kez İspanya La Liga'da en iyi kaleci seçilerek rekor kıran 33 yaşındaki Oblak'ın iyi bir proje sunulması durumunda Fenerbahçe forması giyebileceği aktarıldı.

JAN OBLAK'IN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Tam 12 yıldır Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak, bu sezon 43 maçta forma giydi ve kalesinde 55 gol gördü. Deneyimli eldiven 11 maçta ise kalesini gole kapadı.  




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
