Fenerbahçe için Jan Oblak iddiası

Süper Lig'de sezonun son virajında yaptığı hatalarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ederson'un Fenerbahçe'ye vedası gündemdeki yerini koruyor.



EDERSON'UN YERİNE OBLAK



Hem Fenerbahçe'nin hem de Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, sarı-lacivertliler için İspanyol basınından flaş bir haber geçildi. Buna göre Fenerbahçe'de başkan adaylarının kaleye en önemli adayı Jan Oblak.



OBLAK'IN MALİYETİ VE ATLETI'NİN KARARI



Bayern Münih ve Inter'in de Jan Oblak'ın peşinde olduğu ancak bu iki kulübün, Sloven eldivenin 10 milyon euroluk net ücretini karşılamaktan uzak olduğu aktarıldı.



Yeniden yapılanmaya gidecek olan Atletico Madrid'in, Griezmann'ın ardından Koke'yle birlikte Oblak'a da veda etmeye hazırlandığının altı çizildi.



"FENERBAHÇE'DE FORMA GİYEBİLİR"



Atletico'nun ikinci kaptanı olan, 6 kez İspanya La Liga'da en iyi kaleci seçilerek rekor kıran 33 yaşındaki Oblak'ın iyi bir proje sunulması durumunda Fenerbahçe forması giyebileceği aktarıldı.



JAN OBLAK'IN SEZON İSTATİSTİKLERİ



Tam 12 yıldır Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak, bu sezon 43 maçta forma giydi ve kalesinde 55 gol gördü. Deneyimli eldiven 11 maçta ise kalesini gole kapadı.









