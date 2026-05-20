Kayserispor'dan UEFA çıkışı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, UEFA Başkanı Ceferin'den randevu talep etti. Devlet Bahçeli de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na "Küme düşme kalksın" telefonu açtı.

20 Mayıs 2026 08:44
Haber: Sözcü
Küme düşen Kayserispor'un, "Süper Lig bu sezon tescil edilmesin" çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sarı-kırmızılılar salı günü de TFF'ye resmi başvurusunu yaptı ancak karşılık bulmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Bahis soruşturması kapsamında ortaya çıkan iddiaların, sportif rekabetin doğrudan ihlali niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamayı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy süreci bir adım daha ileri taşımak için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den acil randevu talep etti.

"21 TAKIMLA OYNANSIN"

Ersoy, Süper Lig'de bahis oynayan başkan ve yöneticilerin olduğunu anlatıp, yardım talep edecek.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu telefonla arayarak, "Şike ve bahis operasyonları sebebiyle bu sezon küme düşme kaldırılsın, gelecek yıl lig 21 takımla oynansın" dediği iddia edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
