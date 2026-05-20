Kayserispor'dan UEFA çıkışı

Küme düşen Kayserispor'un, "Süper Lig bu sezon tescil edilmesin" çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü.



Sarı-kırmızılılar salı günü de TFF'ye resmi başvurusunu yaptı ancak karşılık bulmadı.



Sözcü'de yer alan habere göre; Bahis soruşturması kapsamında ortaya çıkan iddiaların, sportif rekabetin doğrudan ihlali niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamayı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy süreci bir adım daha ileri taşımak için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den acil randevu talep etti.



"21 TAKIMLA OYNANSIN"



Ersoy, Süper Lig'de bahis oynayan başkan ve yöneticilerin olduğunu anlatıp, yardım talep edecek.



MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu telefonla arayarak, "Şike ve bahis operasyonları sebebiyle bu sezon küme düşme kaldırılsın, gelecek yıl lig 21 takımla oynansın" dediği iddia edildi.



