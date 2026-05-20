19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10+4 şikayeti

Galatasaray'ın kurmayları, Şampiyonlar Ligi kupası sözü verdikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12+2'nin devam etmesi konusunda yardım istedi, "Aksi halde Avrupa kulüpleriyle baş etmemiz zor" denildi.

calendar 20 Mayıs 2026 08:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10+4 şikayeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ziyaret eden Galatasaray'ın gündeminde TFF'nin yabancı kuralı vardı.

Sözcü gazetesinde Mesut Yıldırım imzasıyla yayınlanan habere göre; 12+2'nin devam etmesini beklerken, yeni statünün 10+4 olarak belirlenmesiyle birçok kulübün sıkıntı yaşayacağını vurgulayan sarı-kırmızılılar, şikâyetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

DİKKATLİCE DİNLEDİ

Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk, Cumhurbaşkanı'na, "Sizin döneminizde Şampiyonlar Ligi kupasını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Ancak yeni yabancı kuralıyla Avrupa'nın devleriyle baş edebilmemiz çok zor. Yardımınız gerekli" ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün uluslararası arenada elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını dile getiren Erdoğan da konuyla ilgili şikayetleri not aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
