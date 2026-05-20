Bournemouth, 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa arenasında!

İngiltere Premier Lig'de 37. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bournemouth ile Manchester City kozlarını paylaştı.



Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından puanını 56'ya çıkaran Bournemouth, son hafta öncesinde 9. sıradaki rakibiyle arasındaki farkı 4 puana yükselterek Avrupa kupalarına katılmayı matematiksel olarak garantiledi.



Böylece Bournemouth, 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele etme hakkı elde etti.



Teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki ekip, ligdeki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı. Bournemouth, son mağlubiyetini 3 Ocak'ta Arsenal karşısında yaşamıştı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALİ SÜRÜYOR



Bournemouth'un Avrupa macerası Şampiyonlar Ligi ile taçlanabilir.



Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşması ve ligi 5. sırada bitirmesi halinde, İngiltere'ye ayrılan ekstra Şampiyonlar Ligi kontenjanı 6. sıradaki takıma geçecek.



Bu senaryoda Bournemouth'un sezonu 6. basamakta tamamlaması durumunda, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi bileti alma şansı da doğacak.



