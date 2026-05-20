19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Bournemouth, 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa arenasında!

Premier Lig'de sezonu ilk 7 içinde tamamlamayı garantileyen Bournemouth, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.

calendar 20 Mayıs 2026 00:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 02:14
İngiltere Premier Lig'de 37. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bournemouth ile Manchester City kozlarını paylaştı.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından puanını 56'ya çıkaran Bournemouth, son hafta öncesinde 9. sıradaki rakibiyle arasındaki farkı 4 puana yükselterek Avrupa kupalarına katılmayı matematiksel olarak garantiledi.

Böylece Bournemouth, 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele etme hakkı elde etti.

Teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki ekip, ligdeki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı. Bournemouth, son mağlubiyetini 3 Ocak'ta Arsenal karşısında yaşamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALİ SÜRÜYOR

Bournemouth'un Avrupa macerası Şampiyonlar Ligi ile taçlanabilir.

Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşması ve ligi 5. sırada bitirmesi halinde, İngiltere'ye ayrılan ekstra Şampiyonlar Ligi kontenjanı 6. sıradaki takıma geçecek.

Bu senaryoda Bournemouth'un sezonu 6. basamakta tamamlaması durumunda, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi bileti alma şansı da doğacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
