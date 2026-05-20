Brown: 'Harden'ın üzerine özellikle gittiğimiz bir sır değil'

Doğu Konferansı finallerinin ilk maçında Cleveland Cavaliers karşısında 22 sayı geriden gelerek tarihi bir geri dönüşe imza atan New York Knicks'te, maçın kırılma noktalarından biri James Harden üzerinden oynanan hücumlar oldu.



Knicks başantrenörü Mike Brown, maç sonrası yaptığı açıklamada son bölümde bilinçli şekilde Harden'ı hedef aldıklarını açıkça dile getirdi.



New York Knicks, bitime yedi dakikadan biraz fazla süre kala 93-71 geride olduğu karşılaşmayı uzatma sonunda 115-104 kazanarak NBA playoff tarihinin en dikkat çekici geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdi.



Karşılaşma sonrası konuşan Brown, takımının geri dönüş planında Harden'a yönelik hücumların kritik rol oynadığını söyledi.



"Biz Harden ve Donovan Mitchell'ı nasıl savunacağımızı çözmeye çalışıyorsak, onların da Jalen'ı nasıl savunacaklarını bulmaları gerekiyor. Ancak Harden'a saldırdığımız bir sır değildi," ifadelerini kullandı.



Cavaliers, karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu ve bitime 7:52 kala 22 sayı farkla galibiyete çok yaklaşmış görünüyordu. Ancak o dakikadan sonra New York'un baskısı karşısında çözülmeye başladılar.



Knicks yıldızı Jalen Brunson özellikle maçın son bölümünde kontrolü tamamen eline aldı. Harden karşısında sürekli bire bir oynayan Brunson, Cleveland savunmasını dağıtarak takımını geri dönüşe taşıdı. İlk üç çeyrekte ritim bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, son çeyrekte 7/9 isabetle 15 sayı üreterek adeta maçın kaderini değiştirdi.



Harden ise yalnızca savunmada değil, hücum tarafında da beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli yıldız mücadeleyi 5/16 saha içi isabetiyle 15 sayıda tamamladı.



Tüm eleştirilere rağmen Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, Harden'ı kenara çekmeme kararını savundu.



"Atın onu oyundan demek kolay. Ama o playofflarda bizim en iyi savunmacılarımızdan biri oldu ve büyük maç oyuncusu. Ona güveniyorum. Çok zeki biri, elleri çok iyi," dedi.



Cavaliers'ın en skorer ismi olan Donovan Mitchell de takım arkadaşına destek verdi.



"Bu onun suçu değil, hepimizin suçu. Tek bir kişiye yüklenemezsiniz. O bu ligde uzun yıllardır var ve bunların farkında," ifadelerini kullandı.



Cleveland cephesi, Harden'ın Doğu Konferansı finallerinin ikinci maçında daha güçlü bir performans ortaya koymasını bekliyor.



