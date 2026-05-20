Orlando Magic'in koç adayları belli olmaya başladı

Orlando Magic, görevden ayrılan Jahmal Mosley'nin yerine yeni başantrenör arayışında süreci hızlandırdı.



NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre şu an için net bir favori bulunmasa da Billy Donovan'ın göreve gelme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Donovan'ın kulüp başkanı Jeff Weltman ile görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde yüz yüze toplantı gerçekleştireceği belirtildi.



Magic'in radarındaki bir diğer deneyimli isim ise Jeff Van Gundy. Van Gundy son iki sezondur Tyronn Lue yönetimindeki Los Angeles Clippers'ta yardımcı antrenörlük yapıyor.



Ayrıca Sean Sweeney de Orlando'nun görüştüğü isimlerden biri olacak. Şu anda Mitch Johnson yönetimindeki San Antonio Spurs teknik ekibinde görev yapan Sweeney, ilk kez başantrenörlük yapabilecek en dikkat çekici yardımcı koç adaylarından biri olarak görülüyor.



Öte yandan Tom Thibodeau'nun yeniden koçluğa dönmek istediği ancak Magic'in mevcut arayışında yer almadığı ifade edildi.



