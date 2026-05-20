20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Orlando Magic'in koç adayları belli olmaya başladı

Orlando Magic, görevden ayrılan Jahmal Mosley'nin yerine yeni başantrenör arayışında süreci hızlandırdı.

calendar 20 Mayıs 2026 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Orlando Magic'in koç adayları belli olmaya başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Orlando Magic, görevden ayrılan Jahmal Mosley'nin yerine yeni başantrenör arayışında süreci hızlandırdı.

NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre şu an için net bir favori bulunmasa da Billy Donovan'ın göreve gelme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Donovan'ın kulüp başkanı Jeff Weltman ile görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde yüz yüze toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

Magic'in radarındaki bir diğer deneyimli isim ise Jeff Van Gundy. Van Gundy son iki sezondur Tyronn Lue yönetimindeki Los Angeles Clippers'ta yardımcı antrenörlük yapıyor.

Ayrıca Sean Sweeney de Orlando'nun görüştüğü isimlerden biri olacak. Şu anda Mitch Johnson yönetimindeki San Antonio Spurs teknik ekibinde görev yapan Sweeney, ilk kez başantrenörlük yapabilecek en dikkat çekici yardımcı koç adaylarından biri olarak görülüyor.

Öte yandan Tom Thibodeau'nun yeniden koçluğa dönmek istediği ancak Magic'in mevcut arayışında yer almadığı ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.