20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe kararı!

Sofyan Amrabat'ın, başarılı performansı sonrası gelecek sezon da Real Betis'te kalmak istediği ve kulübün bu doğrultuda Fenerbahçe ile görüşmelere hazırlandığı belirtildi.

calendar 20 Mayıs 2026 11:28
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, sezon içinde zaman zaman sakatlıklarla boğuşsa da görev aldığı maçlardaki başarışı performansıyla İspanyol takımında göze girmeyi başardı.

29 yaşındaki oyuncunun Betis'teki geleceği henüz belirsiz olsa da Amrabat'ın şimdiden kararını verdiği iddia edildi. İspanyol gazeteci Gonzalo Tortosa'nın "El Chiringuito de Jugones" programında verdiği bilgilere göre; Real Betis'te istikrarı yakalayan Sofyan Amrabat, gelecek sezon da LaLiga temsilcisinde forma giymek istiyor.

Haberde, Real Betis'in Amrabat'ın takımda kalış süresini uzatmasına olanak sağlayacak tüm olasılıkları değerlendirmek amacıyla Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Transferin ekonomik koşulları ve sarı lacivertli kulübün Faslı futbolcunun geleceği konusunda henüz son kararını vermemiş olması nedeniyle görüşmelerini kolay geçmeyeceği vurgulandı.



Haber detayında, İspanyol kulübünün, Sofyan Amrabat'ı sisteminin önemli bir parçası olarak gördüğü ve ister kiralama, ister mali şartlarda indirim, isterse de her iki tarafın durumuna uygun bir anlaşma yoluyla olsun, uygulanabilir bir çözüm bulmak için çaba göstermeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Faslı ön libero, LaLiga ekibinde 23 müsabakada görev aldı ve 1 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
