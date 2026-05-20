Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, sezon içinde zaman zaman sakatlıklarla boğuşsa da görev aldığı maçlardaki başarışı performansıyla İspanyol takımında göze girmeyi başardı.
29 yaşındaki oyuncunun Betis'teki geleceği henüz belirsiz olsa da Amrabat'ın şimdiden kararını verdiği iddia edildi. İspanyol gazeteci Gonzalo Tortosa'nın "El Chiringuito de Jugones" programında verdiği bilgilere göre; Real Betis'te istikrarı yakalayan Sofyan Amrabat, gelecek sezon da LaLiga temsilcisinde forma giymek istiyor.
Haberde, Real Betis'in Amrabat'ın takımda kalış süresini uzatmasına olanak sağlayacak tüm olasılıkları değerlendirmek amacıyla Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.
Transferin ekonomik koşulları ve sarı lacivertli kulübün Faslı futbolcunun geleceği konusunda henüz son kararını vermemiş olması nedeniyle görüşmelerini kolay geçmeyeceği vurgulandı.
Haber detayında, İspanyol kulübünün, Sofyan Amrabat'ı sisteminin önemli bir parçası olarak gördüğü ve ister kiralama, ister mali şartlarda indirim, isterse de her iki tarafın durumuna uygun bir anlaşma yoluyla olsun, uygulanabilir bir çözüm bulmak için çaba göstermeye hazır olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Faslı ön libero, LaLiga ekibinde 23 müsabakada görev aldı ve 1 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı.
29 yaşındaki oyuncunun Betis'teki geleceği henüz belirsiz olsa da Amrabat'ın şimdiden kararını verdiği iddia edildi. İspanyol gazeteci Gonzalo Tortosa'nın "El Chiringuito de Jugones" programında verdiği bilgilere göre; Real Betis'te istikrarı yakalayan Sofyan Amrabat, gelecek sezon da LaLiga temsilcisinde forma giymek istiyor.
Haberde, Real Betis'in Amrabat'ın takımda kalış süresini uzatmasına olanak sağlayacak tüm olasılıkları değerlendirmek amacıyla Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.
Transferin ekonomik koşulları ve sarı lacivertli kulübün Faslı futbolcunun geleceği konusunda henüz son kararını vermemiş olması nedeniyle görüşmelerini kolay geçmeyeceği vurgulandı.
Haber detayında, İspanyol kulübünün, Sofyan Amrabat'ı sisteminin önemli bir parçası olarak gördüğü ve ister kiralama, ister mali şartlarda indirim, isterse de her iki tarafın durumuna uygun bir anlaşma yoluyla olsun, uygulanabilir bir çözüm bulmak için çaba göstermeye hazır olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Faslı ön libero, LaLiga ekibinde 23 müsabakada görev aldı ve 1 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı.