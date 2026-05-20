Knicks, 22 sayı farktan dönerek Cavs'i 1. maçta devirdi!

Doğu Konferansı finallerinin ilk maçında tarihi bir geri dönüşe imza atan New York Knicks, son çeyrekte 22 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Cleveland Cavaliers'ı uzatma sonunda 115-104 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Madison Square Garden'da oynanan mücadelede yıldızlaşan isim ise 38 sayıyla oynayan Jalen Brunson oldu.



Knicks, 44-11'lik bir seri yakalayarak 22 sayılık bir geri dönüş zaferi elde etti. Bu, maç anlatımının kaydedildiği dönemde Konferans Finalleri tarihindeki en büyük 4. çeyrek geri dönüşü ve aynı zamanda Knicks franchise tarihinin en büyük Playoff geri dönüşü olma özelliğini taşıdı.



Brunson, Knicks'in maçın son bölümünde gerçekleştirdiği inanılmaz serinin mimarı oldu. İlk iki playoff turunda kırdığı rekorlarla dikkat çeken New York ekibi, karşılaşmanın büyük bölümünde Cavaliers karşısında etkisiz bir görüntü çizdi. Mücadelenin bitimine 7 dakika 52 saniye kala Cleveland temsilcisi 93-71 üstün durumdaydı ve maçın tamamen kontrolünü elinde bulunduruyordu.



Ancak bu noktadan sonra Brunson sahneye çıktı. Tecrübeli yıldız, özellikle Cavaliers savunmasının zayıf halkası olarak gördüğü James Harden üzerine agresif şekilde giderek Knicks hücumunu ayağa kaldırdı. New York, Brunson liderliğinde 18-1'lik müthiş bir seri yakalayarak maçı yeniden dengeye taşıdı.



Karşılaşmanın normal süresinin son anlarında bir kez daha sorumluluk alan Brunson, bitime 19 saniye kala bulduğu basketle skoru 101-101'e getirerek Madison Square Garden tribünlerini ayağa kaldırdı ve mücadeleyi uzatmaya taşıdı.



Uzatma periyodunda ise tamamen oyunun kontrolünü ele geçiren Knicks, uzatma periyoduna 9-0'lık seriyle başladı.



Bu galibiyetle birlikte Knicks, 1999 yılından bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselme hedefi doğrultusunda seride önemli bir avantaj elde etti. Knicks'in finale çıkabilmesi için artık sadece üç galibiyete ihtiyacı bulunuyor.



Knicks adına Mikal Bridges 18 sayı üretirken, üç farklı oyuncu da 13'er sayıyla mücadeleyi tamamladı. Bu isimlerden biri olan OG Anunoby, sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle kaçırdığı iki maçın ardından geri döndüğü karşılaşmada uzun süre ritim bulmakta zorlandı ancak maçın son bölümünde kritik katkılar verdi.



Cavaliers cephesinde ise Donovan Mitchell 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Cavaliers, karşılaşmanın büyük bölümünde üst düzey performans sergileyerek üst üste üçüncü deplasman galibiyetine oldukça yaklaşmış görünüyordu. Ancak son çeyrekte yaşanan büyük çöküş, Cleveland ekibinin sahadan mağlubiyetle ayrılmasına neden oldu.



Üst üste sekizinci galibiyetini alan Knicks, serinin ikinci maçında perşembe gecesi yeniden Madison Square Garden'da Cavaliers'ı ağırlayacak.



