19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Barış Alper'e şartlı transfer sözü!

Başkan Dursun Özbek'in Barış Alper ile bir görüşme yaptığı ve "Bizim kabul edebileceğimiz seviyede bir teklif gelirse Avrupa'ya transferine onay vereceğim" dediği öğrenildi.

calendar 20 Mayıs 2026 08:20
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Barış Alper'e şartlı transfer sözü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da sezon başında Suudi ekibi NEOM ile anlaşan ancak yönetimin kendisini takımda tutmak istemesi sonrası ufak çaplı bir krize neden olan Barış Alper Yılmaz takımda kaldıktan sonra ortaya koyduğu performansla kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'in de Avrupa'dan birçok takımın ilgi gösterdiği milli futbolcu ile sezon sona erdikten sonra bir görüşme yaptığı öğrenildi.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE TEKLİF GELİRSE..."

Özbek'in yıldız futbolcuya "Sezon başında yüksek tekliflere rağmen kalarak kazandığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi oldun. Sana söz veriyorum. Bizim kabul edebileceğimiz seviyede bir teklif gelmesi halinde Avrupa'ya transferine izin vereceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İNGİLİZLER YAKIN TAKİPTE

İngiltere'den birçok takımın radarına giren yıldız oyuncunun yeni sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu.

49 MAÇTA 28 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu bu süreçte 12 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.