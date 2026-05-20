Galatasaray: '30 yetmez 40 milyon!'

Galatasaray'daki başarılı performansıyla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara için ilk resmi teklif Aston Villa'dan geldi.
Premier Lig ekibi 30 milyon Euro önerirken, sarı-kırmızılılar kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı. Rakamın bu seviyeye çıkması halinde transfer gerçekleşecek.
Bu arada 26 yaşındaki futbolcu Brezilya'nın nihai Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.
GALATASARAY, 18 MİLYONA ALDI
Galatasaray'ın 2024 yazında 18 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Gabriel Sara, bu sezon oynadığı 42 resmi maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.
