20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Galatasaray: "30 yetmez 40 milyon!"

Galatasaray, Gabriel Sara için Aston Villa'dan 30 milyon Euro'luk teklife karşın 40 milyon Euro cevabı verdi.

20 Mayıs 2026 09:15
Haber: Sözcü
Galatasaray'daki başarılı performansıyla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara için ilk resmi teklif Aston Villa'dan geldi.

Premier Lig ekibi 30 milyon Euro önerirken, sarı-kırmızılılar kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı. Rakamın bu seviyeye çıkması halinde transfer gerçekleşecek.

Bu arada 26 yaşındaki futbolcu Brezilya'nın nihai Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY, 18 MİLYONA ALDI

Galatasaray'ın 2024 yazında 18 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Gabriel Sara, bu sezon oynadığı 42 resmi maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
