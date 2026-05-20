20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

AJ Dybantsa için "kesin 1 numara" görüşü oluşmadı

2026 NBA Draftı'nın en dikkat çekici isimlerinden biri olan AJ Dybantsa'nın, Washington Wizards tarafından ilk sıradan seçileceğinin garanti olmadığı konuşuluyor.

20 Mayıs 2026 12:02
Lig kaynaklarına göre bu yıl draft sınıfında net bir "kesin 1 numara" bulunmuyor. Dybantsa'nın yanı sıra Darryn Peterson, Cam Boozer ve Caleb Wilson da zirve adayları arasında gösteriliyor.

Bu nedenle draftın üst sıralarında takas ihtimalinin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Dybantsa, lise kariyerinin ardından "en güvenli seçim" olarak Peterson'ın önüne geçmiş durumda. Ancak oyuncunun özellikle Utah Jazz ile güçlü şekilde anıldığı ifade ediliyor. Bunun en önemli sebebi ise Jazz sahibi Ryan Smith'in BYU programıyla olan yakın ilişkileri.

Utah'ın Wizards'a yukarı çıkmak için takas paketi sunabileceği belirtilse de şu aşamada bunun yalnızca spekülasyon olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan Peterson'ın, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. ve Walker Kessler gibi isimlerin bulunduğu Utah ön alanına daha doğal bir uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
