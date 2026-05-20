AJ Dybantsa için 'kesin 1 numara' görüşü oluşmadı

2026 NBA Draftı'nın en dikkat çekici isimlerinden biri olan AJ Dybantsa'nın, Washington Wizards tarafından ilk sıradan seçileceğinin garanti olmadığı konuşuluyor.



Lig kaynaklarına göre bu yıl draft sınıfında net bir "kesin 1 numara" bulunmuyor. Dybantsa'nın yanı sıra Darryn Peterson, Cam Boozer ve Caleb Wilson da zirve adayları arasında gösteriliyor.



Bu nedenle draftın üst sıralarında takas ihtimalinin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğu belirtiliyor.



Dybantsa, lise kariyerinin ardından "en güvenli seçim" olarak Peterson'ın önüne geçmiş durumda. Ancak oyuncunun özellikle Utah Jazz ile güçlü şekilde anıldığı ifade ediliyor. Bunun en önemli sebebi ise Jazz sahibi Ryan Smith'in BYU programıyla olan yakın ilişkileri.



Utah'ın Wizards'a yukarı çıkmak için takas paketi sunabileceği belirtilse de şu aşamada bunun yalnızca spekülasyon olduğu vurgulanıyor.



Öte yandan Peterson'ın, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. ve Walker Kessler gibi isimlerin bulunduğu Utah ön alanına daha doğal bir uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor.



