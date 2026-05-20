20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü: Igor Thiago

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, Brentford forması giyen ve Premier Lig'de dikkat çeken performans sergileyen Igor Thiago için harekete geçtiği öne sürüldü.

calendar 20 Mayıs 2026 11:09
Haber: Takvim
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü: Igor Thiago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Fenerbahçe'de gözler 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki yarış sürerken, transfer konusunda ilk büyük hamlenin Aziz Yıldırım cephesinden geldiği iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM FORVET TRANSFERİNDE BÜYÜK OYNUYOR

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmayı planlayan Aziz Yıldırım'ın, dünya çapında ses getirecek bir santrfor transferi için düğmeye bastığı belirtildi.

Tecrübeli başkan adayının, özellikle hücum hattına yıldız bir isim kazandırmak istediği öğrenildi.

HEDEFTE IGOR THIAGO VAR

Fenerbahçe'nin transfer listesinde Igor Thiago yer aldığı öne sürüldü.

Premier Lig ekibi Brentford F.C. forması giyen Brezilyalı golcü için görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

39 MAÇTA 25 GOL

24 yaşındaki santrfor, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Igor Thiago, sezon boyunca çıktığı 39 resmi maçta 25 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Brentford ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe yönetiminin transfer şartlarını araştırdığı ve maliyet hesabı yaptığı ifade edildi.

SEÇİM ÖNCESİ GÜÇ GÖSTERİSİ

Sarı-lacivertli camiada yaklaşan seçim öncesi yapılacak transfer hamleleri büyük önem taşıyor. Aziz Yıldırım cephesinin Igor Thiago operasyonuyla taraftara güçlü bir mesaj vermeyi hedeflediği konuşuluyor. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.