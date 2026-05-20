20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Trabzonspor'dan Rick van Drongelen transferi için görüşme

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Hollandalı stoper Rick van Drongelen için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı doğrudan arayarak transfer şartlarını sordu

calendar 20 Mayıs 2026 11:55
Haber: Sabah
Trabzonspor'dan Rick van Drongelen transferi için görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Trabzonspor, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililerin radarına giren son isim, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Hollandalı stoper Rick van Drongelen oldu.

Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan'ın, bu kritik transfer için bizzat devreye girdiği ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Görüşmede Doğan'ın, 1.88 boyundaki savunmacının satış listesinde olup olmadığını ve kulübün bonservis beklentisini sorduğu kaydedildi.

SAMSUNSPOR TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Yıldırım'ın ise bu sürpriz teklife karşı ilk etapta temkinli yaklaşarak takımın iskeletini korumak istediklerini ve şu an için Van Drongelen ile yolları ayırma gibi bir planları olmadığını açıkça dile getirdiği ifade edildi. Ancak iki kulüp yetkilileri arasındaki diyalog kapısının tamamen kapanmadığı ve ilerleyen günlerde yeni bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.