20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel: Kim Min-jae

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Kim Min-jae'nin maliyeti belli oldu.

calendar 20 Mayıs 2026 12:38 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 12:39
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde yer alan Kim Min-jae'nin fiyatı dudak uçuklattı.

Güney Koreli stoperin bonservis bedeli 25 milyon euro olarak öne çıkıyor.

YILLIK MAAŞI

29 yaşındaki stoperin yıllık maaşının 15 milyon euro olduğu bilinen detayları arasında.

İŞTE TOPLAM MALİYETİ

Takvim'in haberine göre 4 yıllık sözleşme planlanan Güney Koreli yıldızın, toplam maliyetinin Fenerbahçe'ye 85 milyon euro olacağı bilgisi paylaşıldı.

19 MİLYON EURO

Kim Min-jae, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.


BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

Başarılı stoper daha sonra Bayern Münih'e imza atarken, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Güney Koreli yıldız bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
