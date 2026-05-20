Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel: Kim Min-jae

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde yer alan Kim Min-jae'nin fiyatı dudak uçuklattı.
Güney Koreli stoperin bonservis bedeli 25 milyon euro olarak öne çıkıyor.
YILLIK MAAŞI
29 yaşındaki stoperin yıllık maaşının 15 milyon euro olduğu bilinen detayları arasında.
İŞTE TOPLAM MALİYETİ
Takvim'in haberine göre 4 yıllık sözleşme planlanan Güney Koreli yıldızın, toplam maliyetinin Fenerbahçe'ye 85 milyon euro olacağı bilgisi paylaşıldı.
19 MİLYON EURO
Kim Min-jae, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.
BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ
Başarılı stoper daha sonra Bayern Münih'e imza atarken, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Güney Koreli yıldız bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.
