20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Olympiakos, 13 yıllık hasretini dindirmeye çalışacak

EuroLeague'de üst üste 5. kez dörtlü finalde yer alacak ve Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak Olympiakos, daha önceki 3 şampiyonluğunun sonuncusunu 2013'te elde etti.

20 Mayıs 2026 14:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague Dörtlü Final'de mücadele edecek Yunan ekibi Olympiakos, 13 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye çalışacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda yer alacak Olympiakos, ilk maçta Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Tarihinde 15'inci, üst üste 5'inci kez dörtlü finale yükselen Olympiakos, kupayı 1997, 2012 ve 2013 yılların da müzesine götürmeyi başardı.

Organizasyonda son zaferini 2012-13 sezonunda yaşayan ve geçen 11 yılda 3 kez final kaybeden Yunanistan ekibi, 13 yıllık hasretini Abu Dabi'de dindirmeyi hedefliyor.

- Üst üste ikinci kez normal sezonun lideri

Olympiakos, normal sezonu yine lider bitirmeyi başardı.

Ligde 26 galibiyet, 12 yenilgiyle zirvede yer alan Yunanistan temsilcisi, geçen sezonun da normal dönemini lider tamamlamıştı.

Play-off'ta Fransa'dan Monaco' ile eşleşen ve seriyi 3-0 kazanan Olympiakos, adını bir kez daha dörtlü finale yazdırdı.

- Vezenkov ve Dorsey yıldızları

Kadrosunda birçok yıldız bulunduran Olympiakos'ta bu sezon öne çıkan isimler Sasha Vezenkov ve Tyler Dorsey, performanslarıyla dikkati çekti.

Yunan ekibinin uzun forveti Vezenkov, yine takımının en skorer ismi olurken sezonu 19.2 sayı ortalamasıyla tamamladı. Vezenkov'a en fazla destek veren isim ise bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Dorsey oldu. ABD asıllı Yunan oyun kurucu 16.2 sayı ortalamasıyla takımının dörtlü finale gelmesinde önemli rol oynadı.

Başantrenör Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyun kurucu: Thomas Walkup, Frank Ntilikina, Giannoulis Larentzakis, Tyler Dorsey, Monte Morris, Corry Joseph, Shaquille McKissic

Forvet: Evan Fournier, Sasha Vezenkov, Kostas Papanikolaou, Alec Peters, Tyson Ward

Pivot: Donta Hall, Moustapha Fall, Tyrique Jones, Nikola Milutinov.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
