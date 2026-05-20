25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı öncesi 25 Mayıs Pazartesi idari izin mi, 9 günlük tatil başladı mı?

Planlarını 9 güne yaymak isteyen memurlar ve özel sektör çalışanları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen pazartesi sabahında işe veya okula gidilecek mi?

Kısa, net ve pazartesi sabahı yaşayacağınız o muhtemel sendromun yasal karşılığı: Hayır, kanunlarımıza göre 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi bir ulusal veya dini bayram tatili DEĞİLDİR!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu'nda 25 Mayıs için herhangi bir tatil ibaresi bulunmaz. Kurban Bayramı resmi olarak 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra (Arefe) başlar. Dolayısıyla 25 Mayıs Pazartesi günü, yasal takvimde tamamen normal, tam gün bir mesai günüdür.

İşin asıl fırtına koparan ve milyonları heyecanlandıran kısmı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkması beklenen o devasa "İdari İzin" kararında yatıyor! Hükümet, bayramların hafta ortasına denk geldiği bu tarz durumlarda turizmi canlandırmak ve vatandaşın memleket ziyaretlerini kolaylaştırmak için aradaki "köprü" günleri tatil ilan edebiliyor.

Eğer İdari İzin Kararı Çıkarsa: 25 Mayıs Pazartesi günü ve 26 Mayıs Salı (Arefe) sabahı "idari izin" kapsamına alınır. Böylece tatil, önceki hafta sonuyla (23-24 Mayıs) birleşerek kesintisiz 9 güne çıkar!

Kimler Faydalanır?: İdari izin SADECE 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarını, kamu kurumu çalışanlarını ve okulları kapsar. Yani memurlar için 25 Mayıs tatil olur, okullar ve devlet daireleri kapanır.

İşte milyonlarca çalışanı üzecek o sarsıcı gerçek: İdari izin, özel sektörü kesinlikle bağlamaz!

Özel Sektör Çalışanları: Fabrikalar, mağazalar, özel şirketler ve hizmet sektörü için 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün mesai devam eder. İşçilerin o gün tatil yapabilmesi için ancak kendi yıllık izinlerinden kullanmaları veya işverenin inisiyatif alarak şirketi tatil etmesi gerekir.

Bankalar ve Piyasalar: Bankalar, Borsa İstanbul, noterler, kargolar ve PTT gibi kurumlar idari izin kapsamında kapatılamaz. Finansal sistemin ve ticaretin durmaması adına, 25 Mayıs Pazartesi günü tüm özel ve devlet bankaları açık olacak ve normal mesai saatlerinde tam kapasite hizmet vermeye devam edecektir.