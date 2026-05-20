20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Beşiktaş'ta eski futbolcu Recep Adanır anıldı

Beşiktaş, efsane futbolcusu Recep Adanır'ı vefatının 9. yılında yayımladığı mesajla anarak, onun futbolculuğu, kaptanlığı ve centilmenliğini vurguladı.

20 Mayıs 2026 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Recep Adanır'ın vefatının 9. yıldönümünde anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Efsane futbolcumuz 'Baba' Recep Adanır'ı vefatının 9. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Her iki ayağından füze çabukluğuyla çıkan çok sert şutları, top hakimiyetini süsleyen driplingleri ve topu ayakları arasında saklayarak rakip sahada yaptığı kısa deparlarla Recep Adanır, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbol teknisyenlerinden birisiydi. Emsalsiz futbolculuk yeteneklerine ilaveten, çok iyi bir kaptan da olduğu için Türk futbolunda 'Baba' lakabı ile anılan birkaç sporcudan birisi olmuş, 10 yıl taşıdığı Beşiktaş forması altında 6 resmi şampiyonluğa imzasını atmış ve centilmenliğiyle tüm sporseverlerin övgüsünü kazanmış Recep Adanır'ı saygıyla rahmetle anıyoruz."

Ankara'da 3 Mayıs 1929'da dünyaya gelen Recep Adanır, 1950-1959 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yapan Recep Adanır, 20 Mayıs 2017'de vefat etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
