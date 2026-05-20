Dursun Özbek'in seçim hediyesi: Bernardo

Galatasaray, Bernardo Silva için geri sayımı başlatmak üzere...
Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminin 1 numaralı adayı için tüm kozlarını kullanmış durumda. Hem yüksek maaş önerisi hem de Şampiyonlar Ligi avantajı, 31 yaşındaki futbolcuyu ziyadesiyle cezbetmiş durumda. Bununla beraber eski takım arkadaşları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin yoğun ikna çabaları da sonuç vermiş durumda.
EN CİDDİ ADAY GALATASRAY
İngiliz basınına göre de Galatasaray şu an Bernardo Silva için en ciddi aday konumunda. Barcelona ve Juventus'un bu transferde geri adım attığı iddia ediliyor.
SEÇİM HEDİYESİ BERNARDO
Başkan Dursun Özbek de bu transferi en çok isteyen isimlerin başında geliyor. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, tek aday olarak gireceği seçimin ardından camiaya hediye olarak bu transferi açıklamanın hesapları içinde...
İLK KAMPA YETİŞTİRİLECEK
Manchester City'ye veda eden ve bonservis sorunu bulunmayan Portekizli süperstarın, tıpkı geçen sezon Leroy Sane'de olduğu gibi ilk transfer olarak açıklanması ve ilk kampa yetiştirilmesi planlanıyor.
