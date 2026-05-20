20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Dursun Özbek'in seçim hediyesi: Bernardo

Galatasaray, Bernardo Silva transferinde 1 numaralı aday konumuna yükseldi. Özellikle İlkay ve Sane'nin eski takım arkadaşları Silva için yaptığı ikna turları sonuç vermek üzere. Galatasaray, seçim sonrası bu büyük transferi açıklama hazırlığında

20 Mayıs 2026 13:21
Galatasaray, Bernardo Silva için geri sayımı başlatmak üzere...

Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminin 1 numaralı adayı için tüm kozlarını kullanmış durumda. Hem yüksek maaş önerisi hem de Şampiyonlar Ligi avantajı, 31 yaşındaki futbolcuyu ziyadesiyle cezbetmiş durumda. Bununla beraber eski takım arkadaşları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin yoğun ikna çabaları da sonuç vermiş durumda.

EN CİDDİ ADAY GALATASRAY

İngiliz basınına göre de Galatasaray şu an Bernardo Silva için en ciddi aday konumunda. Barcelona ve Juventus'un bu transferde geri adım attığı iddia ediliyor.

SEÇİM HEDİYESİ BERNARDO

Başkan Dursun Özbek de bu transferi en çok isteyen isimlerin başında geliyor. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, tek aday olarak gireceği seçimin ardından camiaya hediye olarak bu transferi açıklamanın hesapları içinde...

İLK KAMPA YETİŞTİRİLECEK

Manchester City'ye veda eden ve bonservis sorunu bulunmayan Portekizli süperstarın, tıpkı geçen sezon Leroy Sane'de olduğu gibi ilk transfer olarak açıklanması ve ilk kampa yetiştirilmesi planlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
