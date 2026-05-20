Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Joao Pereira, Dünya Kupası'nda favorisini açıkladı

Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, Dünya Kupası'nda Fransa'yı favori görürken Arjantin ve Brezilya'yı doğal favori, İspanya ve Portekiz'i ise gizli favori olarak değerlendirdi ve Portekiz'in şampiyonluk şansına da özellikle dikkat çekti.

calendar 20 Mayıs 2026 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira, Dünya Kupası'nda favorisini açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya'nın doğal favori olduğunu belirterek, "Benim bu turnuvadaki asıl favorim Fransa. Gizli favori olarak ise İspanya ve Portekiz'i görüyorum." dedi.

Turuncu-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Pereira, AA muhabirine Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Portekiz'in turnuvadaki grubu fark etmeksizin her takıma karşı oynayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Pereira, "Grup çok fark etmez. Rakip Arjantin de olsa, başka bir takım da olsa Portekiz için değişen bir şey olmaz. Çünkü çok iyi bir takıma ve çok kaliteli oyunculara sahibiz." diye konuştu.

Portekiz'in oyuncu kalitesine dikkati çeken Pereira, şunları söyledi:

"Joao Cancelo, Barcelona'da şampiyonluk yaşadı. Kadroda Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bernardo Silva var. Bu şekilde dünya şampiyonluğuna oynayabilecek 20 oyuncu sayabilirim. Hatta Portekiz'den iki ayrı takım bile çıkarılabilir. Kadroda dünyanın en iyi takımlarında oynayan çok önemli isimler var. Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes ve bu isimlere katabileceğimiz Gonçalo Ramos gibi oyuncularımız mevcut."

- "Favorim Fransa, gizli favorilerim İspanya ve Portekiz"

Pereira, Dünya Kupası formatının lig maratonundan farklı olduğunu ve maç maç ilerlemek gerektiğini kaydetti.

Turnuvanın gruptaki 3 maçla başladığını anlatan Pereira, "Bu maçlardan birini kaybettiğinizde hemen 'eleniyoruz' düşüncesine kapılabiliyorsunuz. Ancak her şeye rağmen Portekiz'in çok büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sürecin çok zorlu geçeceğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvadaki şampiyonluk adaylarını ve gizli favorilerini de açıklayan Pereira, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya gibi her zaman doğal favori olan takımlar var. Ancak benim bu turnuvadaki asıl favorim Fransa. Çünkü çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ve bu sene çok iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Gizli favori olarak ise İspanya ve Portekiz'i görüyorum. Her iki takımın da çok kaliteli oyuncuları var. Ayrıca bizim takımımız Alanyaspor'dan Elia Meschack da Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla turnuvada yer alacak ve Portekiz ile aynı grupta mücadele edecekler. Umarım gruptan Portekiz birinci, Kongo ise ikinci olarak bir üst tura yükselir."

Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nda Arjantinli oyuncuların Lionel Messi için verdiği mücadeleyi hatırlatan Pereira, benzer bir senaryonun bu turnuvada Cristiano Ronaldo için geçerli olacağını dile getirdi.

- "Ümit Akdağ Milli Takım için iyi bir seçenek olabilir"

Alanyasporlu genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın performansına dikkati çeken Joao Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin çok iyi bir teknik direktörü var ve takımı Dünya Kupası'na taşımayı başardı. Kendi fikrimi belirtmem gerekirse, ben olsam Ümit Akdağ'ın milli takım için iyi bir seçenek olabileceğini düşünürüm. Ancak 'kesinlikle gitmeli' ya da 'gitmemeli' şeklinde bir yorum yapamam. Eğer milli takım hocası beni arayıp danışırsa, kendisiyle oyuncum hakkındaki fikirlerimi memnuniyetle paylaşırım."

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Joao Pereira, Dünya Kupası
Joao Pereira, Dünya Kupası'nda favorisini açıkladı
Jhon Duran yine olay oldu: Dünya Kupası
Jhon Duran yine olay oldu: Dünya Kupası'nda olmayabilir!
Tarkan
Tarkan'dan 'milli takım şarkısı' açıklaması
İşte Portekiz
İşte Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği'nden kaleci Velho'ya milli davet!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön