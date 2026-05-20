Dünya Kupası 2026
Jhon Duran yine olay oldu: Dünya Kupası'nda olmayabilir!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, disiplinsiz hareketlerine Kolombiya Milli Takımı'nda da devam ediyor. Milli takımın antrenmanına katılmayan futbolcunun görüntülendiği yer tepki çekti.

calendar 20 Mayıs 2026 12:29
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, sarı lacivertli takımda beklentileri karşılayamadı ve ara transfer dönemin Zenit'e transfer oldu.

Geçici transferle imza attığı Rus takımında da hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcü için kötü gidişat milli takımda da devam ediyor.

Duran'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Zenit yönetimi, futbolcusuna sezon bitmeden izin vermiş ve oyuncu da ülkesine gitmişti.

2026 Dünya Kupası'na katılacak olan Kolombiya Milli Takımı'nın 55 kişilik geniş kadrosunda yer alan yıldız futbolcunun, disiplinsiz hareketleriyle teknik direktör Nestor Lorenzo'yu çileden çıkardığı belirtildi.

Az sayıda da olsa Kolombiya'da bulunan bazı oyuncuların milli takım kampından antrenmanlara başladığı ancak Jhon Duran'ın çalışmalara katılmayarak, eski takımı Envigado'nun Quindío ile oynadığı 2. Lig maçını izlediği ortaya çıktı.

Karşılaşmanın oynandığı Polideportivo Sur Stadyumu'nda görüntülenen Duran'ın disiplinsiz tavırları nedeniyle Kolombiya Milli Takımı'nın 26 kişilik ana kadrosuna alınmasının neredeyse imkansız olduğu iddia edildi.

Kolombiyalı gazeteci Sheyla García'nın Win Sports'taki haberine göre, Jhon Duran, Nestor Lorenzo komutasında şu anda Medellin'de antrenman yapan milli takım oyuncuları arasında yer almıyor ve bu nedenle Dünya Kupası kadrosuna girme şansı giderek azalıyor.

Kolombiya Milli Takımı'nda 17 maçta görev yapan 22 yaşındaki santrfor 3 kez fileleri havalandırdı. 
 

 

 

 

