20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Altay tehlikeyi son anda savuşturdu

Altay'ın -6 puan silme cezası alma tehlikesi yaşadığı, son anda ödeme yaparak cezadan kurtulduğu ortaya çıktı.

calendar 20 Mayıs 2026 13:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'ın bu kritik randevu öncesi -6 puan silme cezası alma tehlikesi yaşadığı, son anda ödeme yaparak cezadan kurtulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün eski Fildişi Sahilli santrforu Armand Gnanduillet'in FIFA kanalıyla kulübe gönderdiği ihtarname süresinin ligin son haftasında bitmesi nedeniyle İzmir temsilcisinin puan silme cezasıyla burun buruna geldiği ifade edildi.

Camiadan 3 önemli ismin 10'ar bin euro toplayıp, son anda Gnanduillet'in hesabına 30 bin euro göndererek puan silme cezasının önüne geçtiği dile getirildi.

Masa başında eksi 6 puan silme cezasını önleyen Altay, sahada da Afyonspor'u dize getirip lige tutunarak büyük sevinç yaşamıştı. Gnanduillet'in avukatının kulüpteki genel kurul sürecini göz önüne alarak kalan ödemeler için ağustos ayına kadar Altay'a süre verdiği bildirildi.

Altay'da 11 Mayıs'taki kongre başkan adayı çıkmaması nedeniyle ertelendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
