A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası maç takvimi belli oldu

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın maç programı belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak turnuvada ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.



Millilerin gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:



4 Eylül Cuma:



18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)



6 Eylül Pazar:



12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)



7 Eylül Pazartesi:



12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)



